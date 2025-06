Alfonso Cuarón torna al cinema con Jane, il biopic su Philip K. Dick è ancora in sviluppo

Negli ultimi anni Alfonso Cuarón è stato accostato a diversi progetti importanti, incluso un possibile coinvolgimento nella regia del prossimo film di James Bond. Secondo quanto riferito, il produttore David Heyman - che aveva già collaborato con Cuarón per Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - avrebbe spinto per questa ipotesi, ma alla fine il regista ha preferito ritirarsi per dedicarsi ad altri progetti creativi.

Dopo la serie Apple TV+ Disclaimer, Cuarón sembrerebbe intenzionato a concentrarsi finalmente su Jane, il film biografico ispirato alla vita dello scrittore di fantascienza Philip K. Dick. Il progetto, rimandato per anni, è in sviluppo presso Amazon/MGM e, secondo Variety, sarebbe tornato ad avere una priorità nella sua agenda.

Cuarón è ancora ufficialmente legato a "Jane", un thriller con Charlize Theron che aspetta la bozza definitiva della sceneggiatura firmata da Jack Thorne, noto per Enola Holmes. Secondo fonti vicine alla produzione, il progetto avrebbe ora ottenuto una sorta di "via preferenziale" e potrebbe diventare il prossimo film da regista di Cuarón dopo "Roma", uscito nel 2018. "Jane" racconterà una storia romanzata basata sulla vita personale di Philip K. Dick e sulla relazione con la sua sorella gemella Jane, morta poche settimane dopo la nascita. La morte della sorella segnò profondamente Dick e rappresentò una costante nella sua opera, influenzando molti dei suoi scritti e visioni creative.

Un biopic atipico per un regista d'eccellenza

A quanto sembra, Jane non sarà un biopic convenzionale e non seguirà un percorso strettamente documentaristico. Piuttosto, il film esplorerà, come detto, il lato emotivo e psicologico del rapporto irrisolto tra Dick e la sorella, tema che da sempre affascina il regista. La sensibilità di Cuarón, già espressa in opere come Roma, Y Tu Mamá También, I figli degli uomini e Gravity - tutte inserite nella lista dei 100 migliori film del XXI secolo secondo il New York Times - sembra perfettamente adatta a raccontare una storia intima ma ricca di spunti surreali e profondi come questa.

Roma: Alfonso Cuarón al lavoro sul set del film

Nonostante siano passati quasi sette anni dalla sua ultima regia cinematografica, Cuarón continua a essere uno dei registi più stimati e attesi del panorama internazionale. Il ritorno dietro la macchina da presa con Jane potrebbe segnare una nuova, significativa tappa nella sua carriera. Per il momento, non sono ancora state comunicate date ufficiali per l'inizio delle riprese o per l'uscita del film, ma tutto lascia intendere che il progetto stia finalmente per prendere forma concreta.