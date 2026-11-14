Alex Belli dice addio al GF Vip? La foto con “Game Over” e il messaggio sui social

Dopo lo scontro con Ilary Blasi e le opinioniste durante la puntata di venerdì 13 novembre del Grande Fratello Vip 9, Alex Belli torna sui social e sembra mettere un punto definitivo alla sua esperienza nel reality di Canale 5. L'attore ha pubblicato un messaggio dai toni teatrali e provocatori, accompagnato da un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, nella quale alcuni simboli richiamano proprio quanto accaduto nella Casa. Il messaggio sembra inequivocabile: per lui il gioco è arrivato al capolinea.

Alex Belli e lo scontro con Ilary Blasi: cosa è successo al Grande Fratello Vip

Per capire il significato del suo sfogo bisogna tornare a giovedì 12 novembre, quando Alex Belli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con un compito ben preciso: vestire i panni del capo chef del bistrot, il ristorante allestito all'interno della Casa più spiata d'Italia.

L'attore ha deciso di interpretare il ruolo dello chef severo, una sorta di Gordon Ramsay in versione italiana, impartendo ordini e richiamando i concorrenti che, a suo giudizio, non rispettavano le sue indicazioni. Tra i momenti più accesi c'è stato il faccia a faccia con Alessandro Roncaccia, che non sembrava particolarmente intenzionato a seguire le direttive del capo chef.

La situazione è poi tornata al centro dell'attenzione durante la diretta di venerdì 13 novembre, quando Ilary Blasi ha rimproverato Belli, contestandogli di aver oltrepassato i limiti con i suoi atteggiamenti. L'attore non ha nascosto il proprio disappunto e ha spiegato che il comportamento tenuto nel bistrot faceva parte del personaggio che gli era stato affidato.

"Ma voi c'avete creduto? Ma era un personaggio. Le regole di ingaggio sono queste. Era il personaggio dell'executive chef, anche perché quello era il gioco del bistrot. Andreas, Federica, i gieffini hanno capito che era un gioco. Roncaccia mi ha sbeffeggiato, mi ha riso dietro", ha replicato Alex Belli.

Una presa di posizione con cui l'attore ha voluto ribadire di aver semplicemente interpretato un ruolo, senza alcuna intenzione di trasformare il gioco in uno scontro personale.

Alex Belli

Il messaggio di Alex Belli sui social: "Questo non è il mio gioco"

Terminata la puntata, Alex Belli ha affidato ai social una riflessione che sembra avere il sapore di un vero e proprio addio al Grande Fratello Vip 9. L'attore ha pubblicato un'immagine particolarmente evocativa, accompagnandola con un lungo testo nel quale ha spiegato il senso della sua partecipazione e il motivo del suo malcontento.

"Sì, è un game... Ma anche i giochi hanno bisogno di qualcuno disposto a giocare. Sono tornato per costruire qualcosa. Per trasformare un branco di "cavallette" in una brigata. Per dimostrare che dietro ogni spettacolo ci sono lavoro, rispetto e sacrificio.

Belli sembra quindi rivendicare il contributo dato al programma e il tentativo di creare una dinamica all'interno del bistrot, sottolineando però di essersi ritrovato, alla fine, nella posizione di dover giustificare proprio il comportamento che gli era stato chiesto di interpretare.

"E alla fine, paradossalmente, mi sono ritrovato io a dover giustificare un ruolo che mi era stato affidato. NO. THIS IS NOT MY GAME".

Parole che lasciano trasparire tutta la sua insofferenza per quanto accaduto in diretta e che sembrano segnare una presa di distanza dal reality.

"Questa sera servo la mia ultima portata": l'addio al GF Vip

Nel suo messaggio, Alex Belli ha poi precisato di non voler rinnegare quanto vissuto, ma di non essere disposto a proseguire in una situazione nella quale, a suo giudizio, si è perso il senso stesso del gioco.

"Non rinnego ciò che ho dato. Non cancello ciò che ho vissuto. Ma c'è un confine sottile tra stare al gioco e perdere il senso del gioco stesso". Poi arriva la frase che sembra racchiudere il significato dell'intero post: "E allora, signore e signori, questa sera servo la mia ultima portata".

Un riferimento al ruolo di chef interpretato nella Casa, trasformato in una metafora per annunciare la fine della sua avventura. Belli conclude il suo intervento con un'altra espressione dal tono decisamente teatrale:

"L'oblio. Ma questa volta non è quello che inghiotte me. È quello in cui scelgo di lasciare tutto questo. Il sipario cala. E questa volta non c'è nessun TO BE CONTINUED".

La conclusione è affidata a due parole, Game Over, che sembrano non lasciare molto spazio a interpretazioni. Il messaggio social di Alex Belli suona dunque come un addio al Grande Fratello Vip: dopo il confronto con Ilary Blasi e le polemiche sul suo comportamento nel bistrot, l'attore sembra aver deciso di chiudere il capitolo. Resta da capire se si tratti di una decisione definitiva o di una provocazione in perfetto stile Belli.