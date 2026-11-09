Grande Fratello Vip, Carlotta Cocina su Alessandro Varsi: "Non gli piacciono le ragazze di colore"

Il Grande Fratello Vip continua a far parlare anche fuori dalla Casa. Al centro delle polemiche questa volta ci sono Alessandro Varsi e Megan Ria, che nelle ultime settimane hanno mostrato una complicità sempre più evidente, arrivando a scambiarsi il primo bacio davanti alle telecamere. Un avvicinamento che, tuttavia, non convince tutti e che ha sollevato parecchi dubbi, sia dentro sia fuori dal reality show.

Tra chi ha espresso perplessità c'è anche Giacomo Gallani, ex concorrente del programma, che durante la sua permanenza ai Lumina Studios aveva confessato la propria attrazione per Megan. L'ex gieffino ha raccontato alcuni retroscena sui rapporti tra i due, mettendo in discussione la loro attuale intesa.

Giacomo Gallani svela alcuni retroscena su Alessandro Varsi e Megan Ria

Secondo Giacomo Gallani, l'avvicinamento tra Alessandro e Megan sarebbe piuttosto sorprendente, considerando le precedenti confidenze che entrambi gli avrebbero fatto.

"Megan mi ha sempre detto che Varsi non era il suo tipo perché era troppo etero basic, mentre adesso che è finita in nomination ci si è avvicinata. A me ha sempre detto che Varsi e Roncaccia erano troppo etero basic e amava ragazzi più alternativi", ha spiegato l'ex concorrente.

Gallani ha poi aggiunto un altro particolare relativo alle confidenze ricevute proprio da Varsi: "Anche il mio caro Varsi quante volte mi diceva: 'Megan non mi piace per niente, troppo mascolina, io amo solo Federica'". Dichiarazioni che hanno alimentato ulteriormente i sospetti sulla sincerità del rapporto tra i due concorrenti, soprattutto considerando il momento in cui sarebbe nata questa nuova complicità.

Carlotta Cocina rompe il silenzio sul bacio tra il suo ex e Megan Ria

A intervenire sulla vicenda è stata anche Carlotta Cocina, ex fidanzata di Alessandro Varsi, conosciuto proprio durante il reality Too Hot to Handle, dove i due avevano iniziato una relazione poi naufragata dopo la fine del programma.

Nei giorni scorsi Carlotta aveva commentato il video del bacio tra il suo ex e Megan, utilizzando parole particolarmente pungenti: "Immagina qualcuno che mangia oro e finisce per fingere di mangiare me.da".

Grande Fratello Vip, il bacio tra Megan Ria e Alessandro Varsi

Nelle ultime ore, però, l'ex protagonista di Too Hot to Handle è tornata sull'argomento attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, lasciandosi andare a uno sfogo decisamente più articolato e senza risparmiare critiche ai due concorrenti.

Carlotta ha innanzitutto voluto chiarire che le sue precedenti affermazioni non avevano alcuna intenzione razzista, spiegando: "Non so che problemi hanno alcune persone che ogni volta che in una discussione ci sta una persona di colore, non si può dire nulla che subito ti dicono razzista. A me piacciono le persone di colore, un mio ex ha black skin. Quindi ovviamente non mi riferivo al colore della pelle di questa ragazza, svegliatevi!".

La parte più dura dello sfogo riguarda proprio la presunta autenticità della relazione tra Alessandro Varsi e Megan Ria. Secondo Carlotta, il loro avvicinamento sarebbe soltanto una strategia legata alle dinamiche del gioco e alla possibilità di raggiungere la finale del Grande Fratello Vip.

Carlotta Cocina ex di Alessandro Varsi

L'ex fidanzata di Varsi ha poi rivolto una pesante critica a Megan, facendo riferimento a una presunta frequentazione che la ballerina avrebbe avuto con uno dei migliori amici di Alessandro: "Mi fanno abbastanza schifo le persone che prima vanno con uno e poi con il loro migliore amico. Lei si frequentava con uno dei migliori amici di Varsi e lui, da infame, lo sa benissimo".

Carlotta ha inoltre sostenuto che Alessandro, durante la loro relazione e nelle conversazioni private, le avrebbe ripetuto più volte di non essere interessato alle ragazze di colore: "A lui non piacciono le ragazze di colore o questo è ciò che mi ha sempre detto più e più volte".

Nel suo lungo intervento, Cocina ha ricostruito anche alcuni episodi avvenuti nella Casa, soffermandosi sul comportamento che Alessandro e Megan avrebbero avuto prima del loro recente avvicinamento. Secondo la sua versione, per circa due mesi Megan non avrebbe mostrato particolare interesse nei confronti di Varsi. Carlotta ha ricordato anche l'episodio della Rosa, quando Alessandro aveva scelto Federica anziché Ria, e altri comportamenti che, a suo dire, dimostrerebbero quanto il loro rapporto sia poco spontaneo.

Ha poi aggiunto: "Lui ha fatto anche commenti sessuali e chiamandola giocattolo e lei non l'ha nemmeno salvato alla catena e poi adesso, per salvarsi entrambi perché sennò non vanno in finale, fanno la finta coppia da disperati". Infine, l'ex di Alessandro Varsi ha concluso il suo sfogo con un giudizio durissimo sui due concorrenti: "Pessimi entrambi, direi".