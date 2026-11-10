GF Vip, Selvaggia Lucarelli chiarisce l'accusa a Guendalina: "Non intendo affatto giustificarmi"

Dopo le polemiche nate in seguito allo scontro con Guendalina Tavassi nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social per chiarire il significato delle parole utilizzate in diretta. L'opinionista aveva definito la concorrente una 'bulla', scatenando la reazione della finalista, che dopo la puntata aveva raccontato di essere rimasta profondamente ferita dall'accusa, soprattutto pensando ai figli che seguono il programma da casa.

La replica di Lucarelli non è tardata ad arrivare. L'opinionista ha ribadito di non avere intenzione di giustificarsi per il giudizio espresso, precisando però di essersi riferita esclusivamente agli atteggiamenti mostrati da Guendalina all'interno della Casa e non al bullismo inteso come fenomeno sociale e psicologico.

GF Vip, Selvaggia Lucarelli non ritratta le parole su Guendalina

Nel suo intervento social, Selvaggia Lucarelli ha spiegato di aver utilizzato il termine nella sua accezione comune, riferendosi ai comportamenti che, a suo giudizio, Guendalina avrebbe mostrato durante le discussioni con gli altri concorrenti.

"Riguardo la puntata di ieri sera, non intendo affatto giustificarmi per aver definito 'bulla' Guendalina e l'ho ribadito anche in puntata. Non sono riuscita però a precisare una cosa: mi riferivo esclusivamente ai suoi comportamenti nella Casa del Grande Fratello, utilizzando il termine nella sua accezione comune di persona prepotente, arrogante e con atteggiamenti intimidatori (se fai così io ti nomino con la mia corte blabla) verso gli altri".

L'opinionista spiega la differenza tra il termine bulla e il bullismo

L'opinionista ha quindi voluto distinguere il giudizio televisivo rivolto alla concorrente da qualsiasi riferimento al bullismo come fenomeno sociale e psicologico. Per chiarire ulteriormente il proprio ragionamento, ha fatto alcuni esempi legati all'utilizzo di termini che possono avere significati differenti a seconda del contesto.

"Non intendevo OVVIAMENTE fare riferimento al bullismo come fenomeno sociale e psicologico, le parole hanno anche un significato ordinario e colloquiale, non mi sembra un concetto rivoluzionario".

Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

Selvaggia Lucarelli ha poi insistito sulla distinzione tra l'utilizzo colloquiale di un aggettivo e l'attribuzione di una diagnosi o di una particolare condizione. Per rendere più chiaro il concetto, ha chiamato in causa altri termini spesso utilizzati nel linguaggio comune.

"Se definisco qualcuno narcisista non gli sto diagnosticando un disturbo di personalità, se lo chiamo dittatore non gli sto attribuendo un colpo di Stato e se lo definisco paranoico non sto compilando una cartella clinica. So usare le parole". Una precisazione con cui l'opinionista ha difeso la propria scelta di linguaggio, senza fare un passo indietro rispetto al giudizio espresso durante la puntata del reality.

Selvaggia invita i fan a non trasformare il reality in una guerra

Nella parte finale del messaggio, Lucarelli ha ringraziato chi ha preso le sue difese, ma ha anche invitato il pubblico a non trasformare le divergenze di opinione in uno scontro personale. Secondo l'opinionista, è possibile apprezzare o criticare una concorrente senza che questo debba necessariamente diventare motivo di ostilità nei confronti di chi la pensa diversamente.

"Detto ciò, ringrazio tutti quelli che stanno difendendo la mia posizione, ma chiarito questo passaggio resta il fatto che chiunque può pensarla in modo differente e ritenere Guendalina un'ottima concorrente, l'importante è che ci si ricordi che A) è solo un reality B) avere opinioni diverse (come con Ilary o Cesara o chiunque) su una concorrente non significa essere nemici, né autorizza a trasformare ogni giudizio televisivo in una guerra di religione".

Infine, Selvaggia ha concluso il suo intervento con una frase che sembra rivolgersi direttamente a chi ha alimentato le polemiche sui social, riprendendo proprio il termine al centro della discussione. "Possiamo discutere di chi sia arrogante dentro una casa senza diventare arroganti noi fuori. Sarebbe già un discreto risultato, quindi NON FATE I BULLI. Grazie".

La replica di Selvaggia Lucarelli aggiunge dunque un nuovo capitolo alla discussione con Guendalina Tavassi. Se la concorrente aveva raccontato di aver temuto proprio di essere etichettata come una bulla, l'opinionista ha ribadito la propria posizione, precisando il significato che intendeva attribuire a quel termine. Una polemica che continua a dividere il pubblico del Grande Fratello Vip.