Obbligo o verità, Eleonora Abbagnato gelosa di Diletta Leotta: "Metteva il sedere in faccia a mio marito"

Il clima pettegolo del nuovo salotto di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità, si conferma anche nella seconda puntata in onda ieri sera, lunedì 31 marzo. Tanti gli ospiti attorno al tavolo: Amanda Lear, Maurizio Lastrico, Rocio Munoz Morales, Ema Stokholma, Herbert Ballerina e gli ex tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Ma a prendersi la scena è Eleonora Abbagnato, in studio con il marito Federico Balzaretti. Nel segmento finale la celebre étoile si lascia andare a una confessione piccante su una scenata di gelosia legata a una nota giornalista sportiva.

Eleonora Abbagnato e la gelosia per Balzaretti

Complicità da manuale quella tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, sposati da quindici anni e con quattro figli. Ma anche nelle coppie più affiatate c'è spazio per qualche scivolone, specie se c'è di mezzo la gelosia. Interrogata da Alessia Marcuzzi sulle liti più assurde, l'étoile non ha dubbi: "Una scenata di gelosia, da parte mia". Poi aggiunge tra le risate dei colleghi in studio: "Beh quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa".

Lo spirito siciliano, quindi, è difficile da tenere a bada anche per le grandi ballerine e infatti Abbagnato, sulla lite, confessa: "Ho fatto una scenata, imitazioni...".

Il nome salta fuori: è Diletta Leotta

Diletta Leotta

L'atmosfera si scalda quando in studio tutti vogliono sapere di più. Abbagnato cerca di dribblare, ma poi sgancia la bomba: "Le metteva il culo in faccia, scusa eh!". A questo punto la curiosità degli altri ospiti in studio è incontrollabile: Panatta e Lastrico qualche idea sembrano averla su chi possa essere la "bella ragazza", ma è Ema Stokholma a chiedere esplicitamente: "Chi era questa?". E poi rincara: "Ci fai l'imitazione?"

Eleonora Abbagnato ancora non fa nomi, ma insinua: "Non ho le sue forme, purtroppo". A quel punto, sussurrando come se fossero sole e non negli studi di Rai 2, Alessia Marcuzzi chiede: "Ma è Diletta Leotta?". Silenzio complice e il mistero è (quasi) svelato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quando tocca a Federico Balzaretti rispondere alle stesse domande, Maurizio Lastrico fa l'assist perfetto: "E adesso la linea a bordo campo". Un'allusione chiarissima per lo studio, che tra risate e occhiate capisce subito: la "bella ragazza" era proprio Diletta Leotta. Arriverà la replica della giornalista o l'episodio cadrà nel vuoto?