Alessia Marcuzzi condurrà The Traitors su Prime Video, il reality show simile a La Talpa

Nuove anticipazioni sul reality show che Prime Video ha affidato a Fremantle, la stessa società che si occupa della produzione de La Talpa per Mediaset.

Lo scorso luglio, Prime Video ha annunciato la produzione del suo nuovo reality show italiano, The Traitors, in aggiunta a nuove serie televisive come Citadel: Diana. Il programma, ispirato al format olandese De Verraders, ha un concept che ricorda quello de La Talpa, il programma recentemente tornato su Canale 5 dopo sedici anni di assenza.

Il format internazionale

The Traitors è un reality game show originario olandese, che ha conquistato rapidamente il pubblico globale con un mix di suspense e strategia. Attualmente adattato in oltre 25 Paesi, il programma è ambientato in un luogo affascinante e misterioso, spesso un castello, dove i concorrenti devono affrontare sfide che mettono alla prova astuzia, intuito e abilità di manipolazione.

La dinamica del gioco ruota attorno a un intrigante meccanismo: tra i concorrenti ci sono alcuni "traditori" scelti segretamente dagli autori del programma, il cui obiettivo è eliminare i "fedeli" senza farsi scoprire. I fedeli, dal loro canto, devono collaborare per identificare i traditori e cercare di sopravvivere fino alla fine.

Diletta Leotta sta conducendo La Talpa su Canale 5

Gli episodi sono caratterizzati da una serie di prove fisiche e mentali e da intensi confronti durante i "round table", dove i partecipanti votano per eliminare chi sospettano sia un traditore. Il montepremi finale sarà assegnato ai traditori se riusciranno a restare in gioco fino alla fine; in caso contrario, saranno i fedeli a vincere, eliminando tutti i traditori.

L'adattamento italiano

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia, il Trentino Alto Adige è stato scelto come location per il gioco. Alessia Marcuzzi sarà al timone di The Traitors, segnando il suo ritorno alla conduzione di un reality show dopo nove edizioni del Grande Fratello e la conduzione de L'isola dei famosi dal 2015 al 2019. Secondo Gabriele Parpiglia, nel cast figurano personaggi noti come il cantante LDA, figlio di Gigi D'Alessio; Alice Campello, moglie del calciatore Álvaro Morata; la TikToker NewMartina; e l'influencer lombarda Samara Tramontana.