Prime Video Presents: da Gigolò per caso 2 a The Traitors. I film e le serie italiane che vedremo

"Vogliamo portarvi con noi in un viaggio". Questo l'incipit di Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia all'annuale appuntamento - il sesto, come ha ricordato - di Prime Video Presents. Ovvero l'occasione per il servizio streaming di annunciare i titoli in arrivo nei prossimi mesi in piattaforma.

Il ritorno dei Gigolò per caso Sermonti & De Sica

Tra film, serie tv e programmi d'intrattenimento, sono nove anni che la piattaforma esiste in Italia: "La nostra missione chiara e consolidata è sempre stata mettere lo spettatore al centro al grido del nostro slogan 'Trovi tutto qui'. L'utente si crea il proprio palinsesto in un'unica app secondo i propri gusti ed interessi. Non solo gli originals, anche i channels tra cui l'ultimo arrivato Apple TV+, lo sport e i noleggi e acquisti".

Amazon Prime Video Presents: lo sport che vedremo, arriva l'NBA

Marco Foroni il Business Lead Sports di Prime Video Italia ha dichiarato: "Da quattro anni offriamo il live sport con la Champions League e properties di altissimo livello, siamo la casa della miglior partita del mercoledì dal 2021 e questo viene confermato anche nella prossima stagione fino al 2027. Abbiamo sulla qualità tecnica dello streaming per la resa migliore e sulla competenza e attenzione dei talent che commentano e presentano, attenti all'analisi ma anche a creare empatia col pubblico. Ad agosto si riparte coi playoff senza squadre italiane e poi a settembre avremo le quattro squadre italiane - Napoli Inter Atalanta Juventus - rigorosamente in ordine di classifica".

Continua poi: "La novità sarà l'NBA per gli appassionati di basket da ottobre 2025 con le partite per 11 anni, grazie ad un accordo globale che viene dagli Stati Uniti. Qui in Italia gli utenti avranno accesso diretto ed esclusivo a 87 partire della stagione regolare, le più importanti dell'anno".

Le serie girate in inglese in Italia: Hotel Costiera e Italian Postcards

Nicole Morganti Head of Local Originals Southern Europe presso Amazon Studios ha invece presentato le novità scripted e unscripted per la prossima stagione. Non solo prodotti italiani destinati ad un target italiano, ma anche per un pubblico globale. Prodotti girati in Italia in inglese, con troupe italiana e cast internazionale e destinati a tutto il mondo.

Il primo titolo in questo senso è la già annunciata serie light action drama Hotel Costiera con protagonista Jesse Williams, che arriva il 24 settembre ed è stato girata dal premio Emmy Adam Bernstein in Costiera Amalfitana alla Villa di Zeffirelli.

La regista Jessica Yu durante l'evento

C'è poi una nuova serie Italian Postcards prodotta da Gomon Italia che sarà diretta dal Premio Oscar Jessica Yu (The Morning Show, Only Murders in the Building) in sei episodi che inizieranno a girare a fine settembre a Palermo per una messa in onda nel 2026. Si tratta della storia di Mia, un'ereditiera newyorchese privilegiata punita dal nonno che si rende conto di averla viziata troppo e come punizione la manda nell'agenzia immobiliare dove ha iniziato la carriera da immigrato italiano: avrà 11 vendite di ville siciliane da portare a termine entro un anno: "Ci ho messo 30 secondi ad accettare quando ho saputo che avrei passato mesi in Sicilia a girare. L'approccio che ho adottato è quello di Mia rispetto ai due luoghi da dove viene e dove è costretta a stare, e questo fa scattare la commedia della storia, ma vogliamo che venga fuori in maniera organica" dice la regista.

I film girati in inglese in Italia

Primo titolo del nuovo filone ad essere un lungometraggio è Love Me, Love Me - Cuori magnetici dall'omonimo fenomeno letterario di Stefania S. su Wattpad e ora anche in libreria con 23 milioni di lettori. A dirigere **Roger Kumble, Cruel Intensons e After We Collided, produce Lotus Production.

Lo hanno appena finito di girare e arriverà nel 2026, come dice il regista: "Dopo aver lavorato così bene con una crew interamente italiana, ho deciso di trasferirmi. Avevo già adattato Le relazioni pericolose oltre ad After e Uno splendido disastro quindi sono oramai rodato sulle saghe letterarie giovanili. È bello quando hai un'autrice come Stefania che capisce la trasposizione al grande schermo e quando devi condensare in un'ora e mezza tanti elementi e personaggi. Cercherò di evitare che mi massacrino su X e che il mio italiano sia miglior alla presentazione del secondo film" (i romanzi originari sono quattro, ndr). Ci sembra un potenziale nuovo È colpa tua.

Il trio protagonista di Love Me, Love Me

La protagonista sarà l'attrice inglese Mia Jenkins mentre i due ragazzi al centro del triangolo amoroso saranno interpretati dallo spagnolo Pepe Barroso (Those About To Die) e dall'italiano Luca Melucci, che hanno commentato la propria emozione di partecipare ad un progetto così grande. Il primo ha parlato dell'esperienza coi bulli che ognuno di noi ha avuto direttamente o indirettamente nella vita, utile ad entrare nel ruolo, e al duro allenamento per l'MMA "Questo lavoro permette di imparare cose che altrimenti non capiterebbero". Il secondo della tranquillità e della pace sul set, l'amore che si percepiva fin dal titolo.

I film italiani in arrivo su Prime Video, tra novità e sequel

Foto dal set in Toscana del cast di Non è un paese per single

Ci sono come dicevamo nella linea editoriale della piattaforma anche i prodotti pensati e girati in italiani ma che arrivano ad un pubblico globale. Novità già annunciata ma ora pronta - uscirà nel 2026 - è il film Non è un paese per single tratto dall'omonimo libro di successo di Felicia Kingsley. Produce Italian International Film. Il Chianti e la Toscana sono le location magiche scelte per raccontare la storia di due sorelle (Elisa e Giada) che non vogliono perdere la fattoria di famiglia e incontrano due potenziali interessi amorosi. Dice la protagonista Matilde Gioli: "È raro portarsi dietro un set e un luogo come in questo luogo anche dopo la fine delle riprese, mi prende la malinconia ogni tanto, nei panni di Elisa sono stata me stessa a parte nella durezza iniziale, che poi sfuma". Nel cast anche Amanda Campana (Giada), Sebastiano Pigazzi (And Just Like That) e Cristiano Caccamo, a dirigere Laura Chiossone che si è trovata subito in sintonia con Felicia così come la sceneggiatrice perché hanno colto l'essenza del libro. "Non sarà la solita Italia da cartolina".

Regista e interpreti di Ancora più sexy

Annunciato il sequel del successo Pensati Sexy ovvero Ancora più sexy sempre diretto da Michela Andreozzi e prodotto da Fabula Pictures: "Avevamo lasciato Maddalena con la passione erotica per Padre Pio e Valentina Nappi come guru del sesso. Torna Diana Del Bufalo nei panni di una protagonista che deve attraverso il successo dato dal libro scritto alla fine del primo film. Si è allontanata da se stessa e deve riappropriarsi della propria indipendenza e non curarsi del bisogno di accettazione da parte degli altri: "Si affrontano ancora il rapporto delle donne con il proprio corpo, imparare a riconoscere le proprie emozioni come fossero una bussola e il mito della mezza mela con cui siamo cresciute"_ La new entry maschile è Mario Ermito attore italiano di successo in Spagna nei panni di un giardiniere trucido che non ha avuto punto di riferimento sani e pensa che le uniche relazioni possibili siano quelle tossiche.

Il film di Natale 2025

Andreozzi ha scritto anche il già annunciato ma ora confermato il film di Natale 2025 su Prime Video, in arrivo a novembre. Natale senza Babbo (titolo internazionale Misses Christmas) con protagonisti Alessandro Gassman e Luisa Ranieri nei panni dei Signori Natale, Caterina Murino nel ruolo della befana e Valentina Romani in quello di Santa Lucia.

Alessandro Gassman è Babbo Natale in crisi

Produce Gomon e dirige Stefano Cipani "che ha riequilibrato la mia verve femminista" scherza Michela "Babbo Natale è il nostro supereroe quindi mi sono chiesta cosa faremmo senza di lui. Me lo sono immaginata come uno che vive tra noi, con una moglie e dei figli. Chi è che fa tutta la fatica in famiglia? La moglie! Una crisi di mezza età per lui che diventa un momento di consapevolezza per lei". Nel cast anche Federico Cesari e Diego Abatantuono.

Le serie e i programmi che tornano

Torneranno nel 2026 il factual più longevo di Amazon ovvero LOL: Chi ride è fuori arrivato alla sesta edizione, insieme ad uno speciale questa volta di Halloween e una seconda edizione di Red Carpet - Vip al tappeto. Produce sempre Endemol Shine Italy.

Con l'anno nuovo tornerà anche la comedy Gigolò per caso con la seconda stagione (sei episodi) in cui accanto a padre e figlio interpretati da Christian De Sica e Pietro Sermonti ci sarà una grande new entry: Sabrina Ferilli. Una sex guru che mette le donne contro il duo che dovrà trarsi d'impiccio. Torna anche Ambra Angiolini, produce sempre Lucky Red. Secondo tutti il regista Eros Puglielli ha portato un certo swing sul set: "Avevo già lavorato con Sabrina oltre che con Christian, la chiave penso sia l'accordatura. Bisogna saper suonare il jazz, stare dentro la partitura ma saper anche modulare all'occorrenza". Scherza infine De Sica: "La seconda è meglio della prima, mi sa che ci toccherà fare la terza".

Una coppia inedita al centro del Ministero dell'Amore, dagli autori di Boris

Ha destato molta curiosità il nuovo film Il ministero dell'amore. Si tratta della storia di giornalista politico che ha un governo impazzito nella propria testa che gli crea problemi di cuore". Nasce da un monologo teatrale di due autori di _Boris, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, che hanno portato nel cast alcuni volti della vecchia guardia: Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggeri. Protagonisti Pif e Alessandra Mastronardi, nel cast anche Angela Finocchiaro. "Ci saranno tutti: l'opposizione, i servizi segreti, il partito dei suicidi, quello bellapersona molto idealista, quello dei sensi di colpa" scherzano i due autori "Tanto che ad un certo punto si diranno 'Era più facile stare all'opposizione, dicevi cose giuste ma non ti dovevi sporcare le mani'".

I reality game: Holiday Crush, Roast in Piece e The Traitors Italia

Campo e controcampo di Holiday Crush

Spazio anche ai nuovi unscripted annunciati che paradossalmente saranno i primi ad arrivare tra fine ed inizio anno. Un adattamento dal Sudamerica è Holiday Crush, prodotto da Casta Diva, con un gruppo di concorrenti giovani in vacanza in Sudafrica, pronti a rilassarsi e a far diventare la situazione bollente. La differenza? Il commento sul divano dei The Jackal. Arriverà il 4 settembre e sarà l'occasione per "riportare in scena la realtà della vita di tutti i giorni. Tutti guardano questi programmi anche se non lo ammettono e fanno questo tipo di commenti in libertà in famiglia" hanno detto Ciro, Fru, Aurora e Fabio. Tra le guest star Cristina D'Avena.

Altro adattamento di un format estero sarà Roast in Piece prodotto da Stand By Me in cui quattro celebrità vengono messe sulla graticola. In questo caso Roberto Saviano, Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli e Francesco Totti. Presenta Michela Giraud in questa sorta di funerali in cui non ci dovranno essere peli sulla lingua e ognuno dei comici in gara potrà vincere: Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Nuzzo e Di Biase, Eleazaro Rossi. 5 episodi che hanno appena finito di girare, in arrivo in autunno.

I concorrenti della versione italiana di The Traitors

Infine The Traitors Italia 6 episodi in arrivo in autunno dal format inglese che ha appena vinto un Emmy e un BAFTA. Presenterà Alessia Marcuzzi nelle vesti inedite di castellana sadica e cattivissima in un castello medievale in Trentino Alto-Adige senza internet o smartphone. I concorrenti dovranno resistere fino alla fine cercando di scoprire chi sono i traditori oppure di non farsi beccare se sono questi ultimi. Se vincono i leali, il montepremi è spartito tra loro, se c'è anche un solo traditore rimasto questo si beccherà tutto il denaro in palio. "Un'esperienza che mi ha permesso di scoprire un lato inedito di me stessa, dopo vari reality presentati. Inoltre qui scatta il fattore game, come Cluedo e Lupus in Fabula in cui bisogna scoprire il colpevole, crea dipendenza nella visione".