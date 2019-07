Alessia Marcuzzi e Elisabetta Canalis: le foto ritoccate su Instagram sono da ridere

Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi le loro foto ritoccate su Instagram divertono i fan: "Adesso direte che mi sono photoshoppata, ma è tutta invidia" dicono le due star... ma è tutto uno scherzo, ovviamente!

Tutto è iniziato quando Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo Instagram una foto photoshoppata male: lei è in bikini, abbarbicata ad una parete, con lo sguardo da femme fatale e un sedere esagerato così come il punto vita, stretto e irrealistico. E poi, le pareti attorno a lei, vistosamente fluidificate dal fotoritocco selvaggio. "E comunque basta con 'sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l'invidia." scrive Eli a commento della foto, rivelando poi di aver preso ispirazione dalla youtuber Lele Pons che aveva condiviso foto dello stesso genere qualche giorno prima.

Qualche giorno dopo anche Alessia Marcuzzi ha proseguito il gioco con ben due foto ritoccate: un primo piano che mette in evidenza due labbra rifatte e un seno fluidificato e un'altra foto a figura intera in cui seno e sedere straripano e sfidano la forza di gravità, mentre il punto vita è sottile in modo sospetto. "Ecco, adesso diranno che mi sono photoshoppata...ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi" - dice la conduttrice, che poi aggiunge - "guardate il profilo di @lelepons che mi ha fatto scoprire @littlecrumb_ ...sono morta dal ridere"

Chissà quali altre star si uniranno al trend delle foto ritoccate: questi post ironici in ogni caso sono una frecciatina agli hater che accusano le celebrity di aver ritoccato le loro foto più riuscite e belle ma ance a quei vip che effettivamente fanno abuso di fotoritocco, incappano in errori visibili e grotteschi (pareti, porte e sfondi palesemente fluidificati e deformati, ad esempio) e fanno figuracce sui social, figuracce che spesso diventano virali.

Tra le star che in passato hanno lasciato il segno con foto del genere ricordiamo Valeria Marini, Belen Rodriguez, Barbara D'Urso, Enzo Miccio.