GF Vip, Guendalina Tavassi racconta il gossip su Antonella Fiordelisi e Federica Morello

Il passato sentimentale di Antonella Fiordelisi nelle ultime ore è al centro delle conversazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A riportare l'attenzione sulla vicenda è stata Guendalina Tavassi, che ha raccontato agli altri concorrenti alcune indiscrezioni riguardanti anche Federica Morello.

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più seguite della settima edizione del reality show. Durante la sua esperienza nella Casa, il suo percorso è stato particolarmente seguito anche per il legame con Edoardo Donnamaria, con il quale ha iniziato una storia d'amore poi terminata.

Negli anni successivi, alla Fiordelisi sono stati attribuiti diversi flirt, ma tra le relazioni più importanti c'è stata quella con Giulio Fratini. La loro storia, però, è giunta al termine e, in seguito, Antonella ha raccontato alcuni retroscena sulla fine della relazione.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip 7

Guendalina Tavassi riporta nella Casa il gossip su Antonella Fiordelisi

Secondo quanto raccontato dalla stessa Fiordelisi, a un certo punto sarebbe stata una sua amica a inserirsi nella relazione con Fratini. Antonella aveva descritto la ragazza come una giovane bionda che aveva accolto nella propria casa e che avrebbe aiutato, salvo poi scoprire che proprio lei avrebbe iniziato un rapporto con il suo fidanzato.

La Fiordelisi, tuttavia, non ha mai fatto pubblicamente il nome della persona alla quale si riferiva. Sul web, nel tempo, il gossip ha iniziato a circolare con insistenza e il nome associato alla vicenda è stato quello di Federica Morello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

A fare luce sulla vicenda all'interno della Casa ci ha pensato Guendalina Tavassi, che ha raccontato agli altri concorrenti ciò che si diceva da tempo sul web. Parlando della vicenda, la Tavassi ha spiegato: "Lei era amica sua e avrebbe circuito il suo fidanzato" e poi "Questa gli ha rubato il fidanzato ad Antonella ed erano pure amiche. L'avrebbe accolta in casa sua, l'avrebbe aiutata e poi gli ha rubato il fidanzato." La stessa Tavassi ha poi precisato di non avere la certezza assoluta della ricostruzione, sottolineando che si trattava di quanto raccontato e circolato sul caso.

Il gossip è così tornato al centro delle conversazioni nella Casa, alimentando la curiosità degli altri concorrenti sulla presunta vicenda che avrebbe coinvolto Antonella Fiordelisi, Giulio Fratini e Federica Morello.