Alessandro Cattelan verso Mediaset: in quale programma lo rivedremo dopo l'addio alla RAI?

Alessandro Cattelan non tornerà in Rai nella prossima stagione televisiva; potrebbe però approdare a Mediaset, probabilmente con la sua consueta formula del late show.

Cattelan a Mediaset: cosa farà

La notizia è stata data da Affari Italiani, in un articolo a firma Hit. Nel pezzo si legge che "pare che Mediaset abbia espresso la volontà all'agente di Cattelan, ovvero Marta Donà, di essere interessata ai servigi dell'ex conduttore di X Factor".

Approdato a Mediaset, Cattelan dovrebbe portare il suo late show di seconda serata. Un corteggiamento questo, che andrebbe avanti da un po' di tempo. Cattelan infatti, era stato già testato anche alla conduzione di un game show per l'access prime time: il conduttore avrebbe registrato un numero zero, nell'ottica della rete di testare nuovi prodotti.

Poi, come sappiamo, si è scelto di sostituire Striscia la notizia con un prodotto già rodato: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che partirà nell'access prime time il prossimo 14 luglio per proseguire fino a novembre. A quel punto, dovrebbe tornare in video il programma di Antonio Ricci. Intanto, dal 21 luglio, La Ruota della Fortuna verrà preceduta nella fascia del preserale da Sarabanda.

Alessandro Cattelan in Rai

Nella scorsa stagione televisiva, Alessandro Cattelan aveva condotto sia il late show Stasera c'è Cattelan...su Rai Due (in onda dal 2022) che Sanremo Giovani su Rai 2, per poi approdare nella riviera ligure con la conduzione del DopoFestival e la finale del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Alessandro Cattelan era approdato in Rai nel 2021, dove aveva esordito su Rai 1 con un varietà di prima serata intitolato Da Grande.