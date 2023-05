Alessandro Borghi: la dolcezza del neo papà e il significato di Helma, il nome dato al figlio (FOTO)

Alessandro Borghi è diventato papà da più di un mese, avendo avuto un figlio dalla sua relazione con Irene Forti. Alcune foto pubblicate da Diva e Donna lo ritraggono per la prima volta insieme a Helma, il nome di origine islandese che la coppia ha scelto per il loro primogenito.

Alessandro Borghi è il protagonista, insieme a Luca Marinelli, di Le otto montagne, il film vincitore del David di Donatello 2023, disponibile da pochi giorni su Prime Video, la nostra recensione di Le otto montagne.

Le otto montagne, su Prime Video in streaming da oggi

L'attore da poco più di un mese è diventato papà, come ha dichiarato ad Hollywood Reporter, parlando della sua vita ha detto: "Sono molto contento, perché questa cosa è entrata nella nostra vita, ci fa dormire poco, ma ci impone di porci molte domande. Quando ho incontrato mio figlio per la prima volta, è come se ci fossimo riconosciuti"

Le fotografie pubblicate da Diva e Donna mostrano chiaramente la gioia e l'affetto che l'attore ha verso il piccolo Helma, il nome scelto da lui e da Irene Forti per il loro figlio. In un'intervista al portale americano, l'attore ha spiegato le ragioni di questa scelta.

"Durante il nostro viaggio in Island - ha detto Alessandro Borghi - abbiamo avuto il piacere di avere come guida un uomo gentile e affabile. Un giorno, ci ha svelato una parola che, secondo la tradizione del posto, racchiude il significato di sentirsi a casa e allo stesso tempo nel mondo: 'heima'".