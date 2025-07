Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si scontrano in tribunale per l'affido della figlia Céline Blue

Si è tenuta questa mattina al Tribunale di Milano l'udienza per l'affido di Céline Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il Giudice di famiglia ha rigettato la richiesta di affido super esclusivo avanzata da Codegoni, mantenendo l'affido condiviso tra i due genitori. Disposti inoltre tre pomeriggi a settimana per Basciano con la figlia e una multa di 2800 euro per la madre per aver violato il divieto di pubblicare contenuti sulla minore sui social.

Scontro in Tribunale tra Alessandro e Sophie

Per chi si fosse perso le puntate precedenti (o chiunque non sia avvezzo ai drammi da reality che si trasformano in aule di tribunale), Basciano e Codegoni sono finiti in un processo penale da novembre 2024. Lui, fu arrestato (e poi subito scarcerato) con accuse pesanti di minacce e stalking. Più recentemente, a fine aprile, la Cassazione aveva disposto per lui un bel braccialetto elettronico, che però, non indossa! Pare che a Milano sia introvabile.

Ma veniamo a oggi! Il protagonista della mattinata è stato l'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo, che a Fanpage ha svelato tutti i dettagli. La prima notizia è che la richiesta di affido super esclusivo avanzata da Sophie Codegoni e dal suo team legale è stata rigettata! Per farla semplice, Sophie voleva essere l'unica a prendere tutte le decisioni importanti per Céline Blue, senza dover consultare Basciano.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni festeggiano il compleanno della figlia

Ma il giudice di famiglia, Giuseppe Gennari, ha deciso che non ci sono le basi per una mossa così drastica. Quindi, per la piccola Céline Blue, l'affido rimane condiviso. Questo significa che entrambi i genitori avranno voce in capitolo sulle scelte che riguardano la bambina. Un sospiro di sollievo per Alessandro, che al momento si trova all'estero per lavoro. L'avvocato ha spiegato che, dopo tutto il trambusto mediatico e legale, in Italia fatica a trovare impieghi come deejay.

Céline Blue e Papà Alessandro: tre pomeriggi a settimana

L'ordinanza della Cassazione del 30 aprile che parlava di divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. L'avvocato D'Erasmo ha spiegato che l'ordinanza era un po' ambigua, lasciando intendere che Basciano non potesse proprio vedere la figlia. Ebbene, il giudice Gennari ha messo un punto fermo: Alessandro Basciano potrà trascorrere tre pomeriggi a settimana con la figlia! Certo, saranno pomeriggi infrasettimanali e non nel weekend, come avrebbe voluto lui, ma è comunque un passo avanti enorme per il rapporto padre-figlia.

Multa salata per Sophie!

E qui arriva la sorpresa l'ex gieffina ha ricevuto una multa salatissima. Il motivo? Ha violato il divieto di postare contenuti della bambina sui social media. Pare che ogni violazione costasse 400 euro. E Sophie ha accumulato ben sette violazioni! Questo significa che dovrà sborsare la bellezza di 2800 euro!

Questi soldi non andranno nelle tasche di Basciano, ma dovranno essere versati oggi stesso su un conto intestato a Céline Blue, gestito da entrambi i genitori. Un vero scacco matto per la tutela della minore, visto che quel denaro non potrà essere toccato se non con l'autorizzazione di un giudice. Un divieto, a quanto pare, che era stato imposto a entrambi i genitori già il 18 aprile.