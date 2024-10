Alessandro Basciano si racconta a Verissimo: "Sto meglio, ma il percorso è ancora lungo"

Oggi, nel salotto di Verissimo, Alessandro Basciano è stato intervistato da Silvia Toffanin, solo due settimane dopo la partecipazione della sua ex compagna, Sophie Codegoni, e madre della loro figlia, Céline Blue. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 6, e dopo una relazione tormentata, hanno deciso di interrompere la convivenza.

La fine della relazione con Sophie Codegoni: un percorso tormentato

Durante l'intervista, Alessandro ha parlato del difficile periodo che sta attraversando: "Sto bene, ma ho affrontato un periodo davvero complicato", ha ammesso l'ex gieffino. "Non è ancora del tutto finito, ma sto sulla strada giusta. Molti dei problemi che ho vissuto sono legati a quanto accaduto l'anno scorso, e purtroppo ne ho risentito sia a livello personale che professionale".

L'influencer ha rivelato di aver avuto problemi di immagine che hanno avuto ripercussioni sul suo lavoro, e ha confessato di essersi fatto aiutare per superare un periodo segnato da attacchi di panico e depressione: "Mi sono dovuto affidare a persone di fiducia e a pochi amici veri che mi hanno supportato. È stata una vera batosta".

Alessandro e Sophie in una foto promozionale di Verissimo

Basciano ha anche risposto a quanto dichiarato dalla Codegoni durante la sua ospitata a Verissimo: "Dal punto di vista genitoriale, abbiamo raggiunto un equilibrio. Riguardo al fatto che vedessi poco la bambina, in quei momenti di rabbia era normale. Ora, però, ci siamo fortificati perché Céline Blue è una gioia immensa per entrambi".

Sul loro rapporto di coppia, il D.J. ha ammesso che c'è ancora molta strada da fare: "Io e Sophie oggi non siamo una coppia, questo è un dato di fatto. Per essere una coppia, devi stare prima bene con te stesso e solo allora puoi mettere da parte rabbia e rancore. Credo che anche lei abbia superato quella rabbia che ci ha condizionati. Ma per essere una coppia, serve anche quel fuoco, quel sentimento".

Quando Silvia Toffanin lo ha incalzato sui suoi reali sentimenti verso Sophie, Basciano ha risposto con sincerità: "L'amore ha mille sfaccettature. Sarebbe ipocrita dire che non provo più nulla per Sophie, perché è la madre di mia figlia ed è una persona importantissima per me. Le nostre strade non sono completamente separate, almeno dal mio punto di vista. Anche se lei è stata molto chiara durante l'intervista, due giorni prima eravamo insieme a Parigi".

La reazione di Alessandro ai rumors sul flirt Arón Piper

"L'ho vista come una situazione ambigua, considerando che ci eravamo appena lasciati", ha detto l'ex vippone riferendosi al presunto flirt estivo tra Sophie e l'attore spagnolo Arón Piper. "Lei è la madre di mia figlia, quindi avrei preferito che evitasse qualsiasi tipo di associazione d'immagine così presto. Non sono un santo, ma questa cosa avrebbe infastidito chiunque".

Nonostante le difficoltà, Basciano sembra ancora sperare in una riconciliazione con Sophie, anche se ha concluso l'intervista con una riflessione sulla loro relazione: "Abbiamo provato a convivere, ma per far funzionare le cose bisogna prima fare un percorso personale. Forse, ad oggi, le nostre strade sono destinate a separarsi".