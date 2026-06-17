Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini sulle foto ritoccate, la replica "Stacci"

Dopo il GF Vip, Alessandra Mussolini e Francesca Manzini tornano protagoniste sui social: accuse di foto ritoccate, botta e risposta acceso e una replica ironica che infiamma il web.

Il post-Grande Fratello Vip continua a far discutere i protagonisti dell'ottava edizione. Questa volta al centro della scena ci sono Alessandra Mussolini e Francesca Manzini coinvolte in un acceso botta e risposta social nato da alcune foto pubblicate online e subito finite sotto i riflettori.

Scontro social tra Mussolini e Manzini sulle foto ritoccate: accuse e replica

Tutto nasce da alcune foto pubblicate online dall'imitatrice Francesca Manzini, poi rilanciate da Barbara Blu Prezia, ex concorrente del programma. Negli scatti, Manzini appare in pose sensuali accompagnate da una citazione attribuita a Marilyn Monroe: "L'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi".

Proprio queste immagini hanno scatenato la reazione di Alessandra Mussolini, che sui social ha ipotizzato un utilizzo di ritocchi o filtri e ha criticato duramente la scelta di pubblicare foto "troppo costruite", invitando l'imitatrice a mostrarsi in modo più naturale: "Ma Francesca Manzini carica le foto modificate? Fammi vedere le sue fotografie. Ma chi è questa? Francy? Ma che dici? A Francè, ma che ti sei combinata?! Questo non è nemmeno Photoshop, questa qui è proprio una scultura. Ma non sei tu No, così no, devi essere te stessa. Non puoi pubblicare queste cose, queste sono cose finte, di plastica. Tu devi essere naturale".

Alessandra Mussolini dopo la finale

Non si è fatta attendere la risposta di Francesca Manzini, che ha negato l'uso di Photoshop spiegando come il risultato fosse frutto di trucco, posa e styling ispirato a Marilyn Monroe. L'imitatrice ha inoltre replicato con tono ironico, sottolineando la propria autenticità e respingendo le accuse di immagini finte.

Nel botta e risposta è arrivata anche una frecciata rivolta alla stessa Mussolini, con un commento pungente che ha riacceso il confronto tra le due. "Io sono così, tu pensi che sono filtrata, ma non è così. La posa era sensuale, poi il trucco era alla Marilyn, che non sono. Io ovviamente sono la cozza di Marilyn Monroe. Però stacce!".

A margine della polemica, c'è da sottolineare che i rapporti tra Francesca e Alessandra sono buoni, soprattutto dopo la fine del programma. La Mussolini, in un'intervista, ha anche detto che per lei Francesca Manzini meritava di conquistare il podio nel reality show.