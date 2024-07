Alec Baldwin risponde ai fan dopo l'archiviazione del caso Rust: "Non mi avete mai abbandonato"

Alec Baldwin ha finalmente tirato un sospiro di sollievo dopo l'archiviazione del caso di omicidio colposo legato alla tragica sparatoria sul set di "Rust". La decisione del giudice Mary Marlowe Sommer, presa il 12 luglio presso il tribunale distrettuale di Santa Fe, ha segnato la fine di un'odissea legale durata anni. In un post su Instagram, il 66enne attore e produttore ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno creduto in lui: "Ci sono troppe persone che mi hanno sostenuto per ringraziarle tutte adesso. A tutti voi, non saprete mai quanto apprezzi la vostra gentilezza verso la mia famiglia."

Alec Baldwin: sollievo e gratitudine dopo l'archiviazione del Caso 'Rust'

La drammatica decisione di archiviazione con pregiudizio, avvenuta al terzo giorno di processo, ha visto Alec Baldwin e la moglie Hilaria in lacrime. "L'inefficace utilizzo delle prove a causa della scoperta tardiva ha influito sulla fondamentale equità del processo", ha dichiarato la giudice Sommer. Questo pronunciamento ha scatenato una reazione emotiva da parte di Baldwin, che è scoppiato in lacrime in aula.

Baldwin era stato incriminato a gennaio da un gran giurì del New Mexico dopo che la pistola che teneva durante le prove di "Rust" aveva sparato, uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. L'attore ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto e di non sapere perché l'arma contenesse munizioni vere. Dopo essersi dichiarato non colpevole, Baldwin rischiava fino a 18 mesi di prigione se condannato.

Mentre Baldwin si prepara a lasciarsi alle spalle questa vicenda, la sua famiglia rimane un pilastro di supporto. Oltre alla moglie Hilaria, anche la sorella Beth Keuchler e il fratello Stephen Baldwin erano presenti in tribunale. Pochi istanti prima dell'archiviazione, Stephen ha avvicinato l'avvocato Alex Spiro, ringraziandolo con parole colme di gioia: "Ci hai resi così felici. Stiamo pianificando di festeggiare."

Per Baldwin, il futuro include anche un progetto televisivo: una serie reality su TLC intitolata "The Baldwins", annunciata a giugno, che racconterà la vita della sua numerosa famiglia. Alec e Hilaria condividono sette figli: Ilaria Catalina Irena, di 19 mesi, María Lucía Victoria, di 3 anni, Eduardo "Edu" Pao Lucas, di 3 anni, Romeo Alejandro David, di 5 anni, Leonardo Ángel Charles, di 7 anni, Rafael Thomas, di 8 anni, e Carmen Gabriela, di 10 anni. Baldwin ha anche una figlia di 28 anni, Ireland, avuta con l'ex moglie Kim Basinger.