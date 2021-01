Alec Baldwin lascia Twitter dopo le polemiche contro la moglie: "Addio, per ora"

Altro giorno, altra celebrità che abbandona Twitter. Questa volta è Alec Baldwin a lasciare temporaneamente il popolare social network, e la decisione arriva dopo giorni di polemiche nei confronti della moglie Hilaria Baldwin e della sua eredità culturale.

Il web sarebbe rimasto indignato dalle "finte" origini spagnole di Hilaria, che lei non manca mai di rimarcare quando può. Alcuni sosterrebbero infatti che la donna sia in realtà più americana di tanti, e che la cosa che più l'avvicina alla Spagna sarebbe l'averci passato un po' di tempo crescendo, e che la "mom influencer" e i suoi sarebbero invece originari di Boston.

A difesa della moglie è poi arrivato anche Baldwin, che in video su Instagram aveva invitato tutti a rivedere le propri fonti d'informazione, e già in quell'occasione aveva espresso dei pareri piuttosto contrari ai vari social, da Facebook a Twitter, come riporta anche The Cut.

Nelle ultime ore, però, Baldwin sembra aver preso una decisione: è meglio lasciare, almeno temporaneamente, Twitter.

"Twitter è come una festa in cui tutti si mettono a urlare. Non è una gran festa. Arrivederci, per ora" ha scritto nel suo ultimo tweet.

Chissà quando rivedremo l'attore e comico di SNL al prossimo party di Twitter.