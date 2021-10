Alec Baldwin, sua figlia condivide un commento speciale dopo "tanti messaggi ripugnanti"

Il mondo del cinema sta ancora facendo i conti con la tragedia sul set di Rust che ha portato alla morte di Halyna Hutchins. Mentre le investigazioni su Alec Baldwin e su quanto avvenuto durante le riprese del film stanno continuando, la figlia dell'attore, Ireland Baldwin, ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio di supporto inviatole da una donna dopo quanto avvenuto.

Come riportato da Cinema Blend, Ireland Baldwin è stata bombardata di messaggi offensivi a causa del coinvolgimento di suo padre Alec Baldwin nella morte accidentale di Halyna Hutchins sul set di Rust. In mezzo a tanti messaggi negativi, però, uno ha attirato l'attenzione della modella. Un'utente ha scritto: "Tantissimi anni fa lavoravo per una compagnia di produzione di Toronto che stava realizzando il film su Thomas the Tank Engine. Ho incontrato tante celebrità molto stupide nel corso del tempo ma non tuo papà! La sua unica preoccupazione era che in hotel ci fossero sempre latte e cereali per sua figlia! Ho detto tutto, lo ricorderò per sempre!".

Ireland Baldwin ha scritto: "Nel mezzo di commenti minacciosi e aberranti, email, messaggi e clip audio terribili, ho trovato questo splendido messaggio. Ti conosco, papà, e ti voglio bene!".

In Thomas and the Magic Railroad, Alec Baldwin ha interpretato Mr. Conductor e, alla fine delle riprese che si sono svolte tra agosto e ottobre 1999, Ireland Baldwin ha compiuto 4 anni. Quindi, leggere dell'amore di un padre per la propria figlia in un momento così complesso equivale a prendere parte a un ricordo davvero affettuoso.

Al momento, quanto accaduto sul set di Rust non è ancora molto chiaro. La pistola con cui Alec Baldwin ha accidentalmente ucciso Halyna Hutchins sarebbe dovuta essere caricata a salve e, invece, conteneva un proiettile. L'arma è stata data all'attore dall'assistente regista Dave Halls e se ne occupava Hannah Gutierrez-Reed.

Nel frattempo, dopo aver dimostrato tutta la sua vicinanza ai parenti di Halyna Hutchins, Alec Baldwin ha annullato tutti i suoi progetti futuri dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust.