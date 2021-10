Alec Baldwin cancella tutti i progetti futuri dopo l'incidente mortale sul set di Rust

Dopo il grave incidente accaduto sul set del suo ultimo film, il western Rust, Alec Baldwin ha deciso per il momento di cancellare tutti i suoi progetti futuri per cercare di riprendersi dall'accaduto.

Dopo il gravissimo incidente sul set di Rust, che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista, Alec Baldwin è devastato e ha deciso di cancellare i suoi progetti futuri per cercare di ritrovare sé stesso.

Mission: Impossible - Fallout: Alec Baldwin in una scena del film

Una fonte molto vicina all'attore, come riporta People, ha rivelato che Alec Baldwin per il momento ha deciso di fermarsi con il lavoro, cancellando tutti i suoi progetti futuri. Lo shock, ovviamente, è stato enorme visto che con una pistola di scena ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

La fonte ha, infatti, rivelato: "Ecco come gestisce i momenti difficili. Ogni volta che succede qualcosa di brutto, decide di ritirarsi dai riflettori. Gli ci vorrà del tempo per metabolizzare tutto. Ha bisogno di prendersi un po' di tempo per sé stesso, per stare con la sua famiglia"

Lo stesso attore su Twitter ha dimostrato pubblicamente il suo dolore per la tragedia accaduta sul set: "Non ci sono parole per trasmettere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata. Sto collaborando pienamente con le indagini della polizia, per capire come si è verificata questa tragedia"

Alec Baldwin, la famiglia di Brandon Lee commenta l'incidente sui social

Inoltre, la società di produzione Rust Movie Productions LLC, ha annunciato che le riprese sono state interrotte per un periodo di tempo indeterminato: "Forniremo servizi di consulenza a tutti coloro che sono collegati al film mentre lavoriamo per elaborare questo terribile evento".