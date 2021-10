Alec Baldwin spara con una pistola sul set: morta la direttrice della fotografia, ferito il regista

Alec Baldwin ha sparato con un'arma da fuoco di scena sul set del western Rust, che stava girando a Santa Fe, nel New Mexico, uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista del film. La notizia è stata confermata dallo Sceriffo della Contea di Santa Fe.

Alec Baldwin in una curiosa scena di To Rome with Love

La direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, 42 anni, sarebbe deceduta e il regista, Joel Souza, 48 anni, è stato ferito. L'incidente sarebbe avvenuto ieri intorno alle 13:50 sul set di Rust, che viene girato nella contea di Santa Fe, ha dichiarato Juan Rios, portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. Le circostanze della sparatoria sono in corso di accertamento.

Juan Rios ha detto che le riprese al Bonanza Creek Ranch prevedevano una scena che era in fase di prova o di ripresa. L'ufficio dello sceriffo sta attualmente raccogliendo le testimonianze delle persone presenti sul set per determinare la dinamica dell'incidente fatale.

"Stiamo cercando di determinare in questo momento come e quale tipo di proiettile sia stato utilizzato nell'arma da fuoco", ha detto.

Secondo le prime informazioni fornite dal New York Times Halyna Hutchins è stata trasportata in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico, ad Albuquerque, dove è poi deceduta. Joel Souza è stato portato al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe dove ha ricevuto le cure necessarie, ma al momento non si hanno notizie certe sulle sue condizioni.

Il portavoce di Alec Baldwin non è al momento raggiungibile.

In una dichiarazione, la società di produzione del film, Rust Movie Productions LLC, ha dichiarato: "L'intero cast e la troupe sono assolutamente devastati dalla tragedia di oggi e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Halyna e ai suoi cari. Abbiamo interrotto la produzione del film per un periodo di tempo indeterminato e stiamo collaborando pienamente con le indagini del dipartimento di polizia di Santa Fe. Forniremo servizi di consulenza a tutti coloro che sono collegati al film mentre lavoriamo per elaborare questo terribile evento".