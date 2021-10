Alec Baldwin, la famiglia di Brandon Lee commenta l'incidente sui social

La famiglia di Brandon Lee ha scelto Twitter per commentare il terribile incidente verificatosi sul set di Rust: Alec Baldwin ha sparato con un'arma da fuoco di scena uccidendo Halyna Hutchins, 42 anni, celebre direttrice della fotografia e ferendo il regista Joel Souza, 48 anni.

Brandon Lee è il Corvo

Brandon, primogenito di Bruce Lee, è principalmente noto per aver interpretato Eric Draven nel film Il corvo durante le riprese del quale morì a causa di un tragico incidente, simile a quello della Hutchins, a soli ventotto anni.

I membri della famiglia dell'attore hanno pubblicato un tweet al fine di manifestare la loro vicinanza a tutte le persone coinvolte nell'incidente: "I nostri cuori in questo momento sono con le famiglie di Halyna Hutchins e Joel Souza e di tutti coloro che sono coinvolti nell'incidente di 'Rust'. Nessuno dovrebbe mai essere ucciso da una pistola su un set cinematografico. Fine."

Alec Baldwin, le reazioni all'incidente su Twitter: da Elijah Wood al regista James Gunn

Secondo le prime informazioni fornite dal New York Times Halyna Hutchins è stata trasportata in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico, ad Albuquerque, dove è morta poche ore dopo. Joel Souza, invece, è stato portato al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe dove ha ricevuto le cure necessarie, anche se al momento non si hanno notizie certe sulle sue condizioni.