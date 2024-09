Aldis Hodge è a caccia di un assassino nella serie di Amazon su Alex Cross

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della serie Cross, basata sul bestseller di James Patterson Alex Cross, con Aldis Hodge nel ruolo del protagonista.

Nel trailer il detective Alex Cross di Hodge, è sulle tracce di un assassino. Prodotta da Paramount Television Studios e Skydance Television, Cross è un thriller complesso, contorto e al cardiopalma creato dallo showrunner e produttore esecutivo Ben Watkins.

Il detective protagonista

La serie segue Alex Cross (Hodge), il personaggio al centro dei romanzo di Patterson, ovvero un detective e psicologo forense straordinariamente abile nell'entrare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare e catturare i criminali.

"Padre affettuoso e padre di famiglia, Cross è determinato ai limiti dell'ossessione quando dà la caccia agli assassini. Cerca disperatamente l'amore, ma l'omicidio della moglie lo ha irrimediabilmente compromesso dal punto di vista emotivo".

Il personaggio era già apparso sul grande schermo interpretato da Morgan Freeman ne Il collezionista e Nella morsa del ragno, mentre anni più tardi toccò a Tyler Perry nel film Alex Cross - La memoria del killer, uscito del 2012 e rivelatosi un cocente flop al box-office.

Oltre che protagonista, Hodge è anche produttore. Cross è interpretato anche da Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford e Ryan Eggold.

L'attesissima serie è già stata rinnovata per una seconda stagione in vista della première del 14 novembre. Watkins è showrunner e produttore esecutivo attraverso la sua Blue Monday Productions. Sam Ernst, Jim Dunn e Craig Siebels sono anche produttori esecutivi, mentre James Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa producono per la James Patterson Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost producono esecutivamente per Skydance Television. Cross è prodotto da Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television.