Alex Cross: la serie tratta dai libri di James Patterson ottiene ascolti record su Prime Video

La serie Alex Cross, tratta dai romanzi scritti da James Patterson, ha ottenuto un'accoglienza da record sulla piattaforma di streaming Prime Video.

Nei primi 20 giorni di presenza nel catalogo della piattaforma targata Amazon, infatti, gli episodi hanno raggiunto quota 40 milioni di persone che hanno visualizzato in tutto il mondo lo show.

L'attuale classifica Prime Video

Alex Cross si è così posizionata al terzo posto nella classifica delle première più viste dell'anno, rimanendo alle spalle solo di Fallout, che aveva fatto registrare 65 milioni di spettatori, e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere stagione 2, che aveva raggiunto la cifra di 40 milioni in 11 giorni.

Il protagonista della serie

Prime Video non ha rivelato i dettagli precisi del modo in cui vengono calcolate le statistiche relative alle visualizzazioni dei propri progetti.

La serie ha debuttato con tutti gli otto episodi della prima stagione il 14 novembre e bisognerà quindi attendere per conoscere i dati rilevati da Nielsen, da tempo molto attendibile per capire l'accoglienza riservata agli show disponibili in streaming.

Cross, secondo Amazon, ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di oltre 100 nazioni, ottenendo risultati particolarmente positivi in Germania, Regno Unito, Brasile, Canada e Spagna.

Cosa racconta la serie di Prime Video

Al centro della trama c'è Alex Cross, interpretato da Aldis Hodge, un detective e psicologo forense che riesce in modo incredibile a entrare nella mente dei killer e delle loro vittime, in modo da individuare i colpevoli degli omicidi.

Nel cast ci sono anche Ryan Eggold, Isaiah Mustafa, Alona Tal, Johnny Ray Gill, Eloise Mumford e Siobhan Murphy.