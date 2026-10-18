Alberto Angela racconta Giulio Cesare: stasera su Rai 1 il viaggio nella storia di Roma

Stasera su Rai 1, alle 21:30, subito dopo la puntata di Affari Tuoi e il nuovo show ancora segretissimo di Fiorello, Alberto Angela porta il pubblico nel cuore della storia romana con una serata speciale dedicata a Giulio Cesare.

La puntata sarebbe dovuta andare in onda domenica 27 settembre ma la RAI, in accordo con Alberto Angela, aveva deciso di sospenderla per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni impegnato nei lavori per il nuovo impianto di illuminazione dell'Anfiteatro Flavio.

Dalle conquiste di Cesare alle tragiche Idi di Marzo

Alberto Angela e Russell Crowe

Dalla cornice del Colosseo, tra ricostruzioni immersive, realtà aumentata e musica dal vivo, prende forma, in questa domenica 18 ottobre, il racconto di uno dei personaggi più celebri e controversi dell'antichità: un uomo le cui conquiste, ambizioni e scelte politiche hanno cambiato il destino di Roma.

Il viaggio ripercorre le tappe decisive della vita di Cesare: la conquista della Gallia, lo scontro con Pompeo, il passaggio del Rubicone e la guerra civile. Poi l'Egitto, l'incontro con Cleopatra e una relazione che si intreccia con le ambizioni politiche e gli equilibri di potere del Mediterraneo. Fino alle Idi di Marzo del 44 a.C., quando la congiura che porta al suo assassinio interrompe la parabola di un uomo arrivato a concentrare nelle proprie mani un potere senza precedenti.

A guidare il racconto è Alberto Angela, davanti a un pubblico di giovani e accompagnato da un'orchestra dal vivo. Immagini e ricostruzioni riportano gli spettatori tra le legioni romane, nei territori della Gallia e nell'Egitto dei faraoni, dando forma a un racconto che unisce le grandi imprese militari alle vicende personali, agli intrighi e ai tradimenti.

La scelta del Colosseo aggiunge un significato particolare alla serata. Ai tempi di Cesare l'anfiteatro non esisteva ancora: sarebbe stato inaugurato più di un secolo dopo la sua morte. Eppure, questo monumento è oggi uno dei simboli più potenti della Roma imperiale, il mondo che avrebbe preso forma anche attraverso le trasformazioni politiche avviate durante la crisi della Repubblica.

Grazie alla realtà aumentata e alle ricostruzioni immersive, il Colosseo diventa parte integrante della narrazione e si trasforma nei luoghi in cui si sono svolti gli eventi. La storia prende così corpo nello spazio, accompagnando il pubblico attraverso battaglie, alleanze e svolte politiche che hanno segnato un'epoca.

Al centro della serata resta una domanda: perché, a oltre duemila anni dalla sua morte, Giulio Cesare continua a rappresentare un simbolo di potere, successo e ambizione? La sua vicenda personale racconta anche la crisi di un sistema politico e il passaggio che avrebbe cambiato per sempre la storia di Roma.