Alberto Angela, la Rai ferma lo speciale dal Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti

La serata evento dedicata a Giulio Cesare era prevista su Rai1 il 27 settembre. Dopo la tragedia avvenuta durante i lavori al Colosseo, la trasmissione è stata rinviata a data da destinarsi.

La morte di Andrea Moretti, il giovane operaio rocciatore di 22 anni precipitato durante i lavori al Colosseo, ha portato alla decisione di rinviare la serata evento dedicata a Cesare che sarebbe dovuta andare in onda domenica 27 settembre su Rai 1. A comunicare la decisione dell'Azienda di Stato è stato Alberto Angela attraverso un messaggio pubblicato sui social. Lo speciale dal Colosseo è stato rinviato a data da destinarsi dopo la tragedia avvenuta durante i lavori per il nuovo impianto di illuminazione dell'Anfiteatro Flavio.

Rinviato lo speciale di Alberto Angela dedicato a Giulio Cesare

Andrea Moretti, 22 anni, della provincia di Teramo, stava lavorando in quota quando è precipitato per circa dieci metri, dal terzo al secondo anello del Colosseo. Il giovane, operaio rocciatore, era impegnato nelle operazioni legate alla cablatura del nuovo impianto di illuminazione. Al momento dell'incidente indossava l'imbracatura di sicurezza, ma secondo quanto emerso nei primi accertamenti non sarebbe risultato agganciato alla fune. Saranno ora gli investigatori a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a stabilire cosa abbia provocato la caduta.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Procura di Roma, che procede per omicidio colposo in relazione alla morte del giovane lavoratore. Gli accertamenti dovranno chiarire eventuali responsabilità e ricostruire le condizioni di sicurezza nelle quali si stavano svolgendo i lavori. L'inchiesta dovrà inoltre stabilire con esattezza le cause che hanno portato alla caduta.

Andrea Moretti il rocciatore precipitato al Colosseo

Il messaggio di Alberto Angela su Instagram

La decisione di rinviare la serata dedicata a Cesare è stata spiegata direttamente da Alberto Angela. Nel suo messaggio, il divulgatore ha ricordato come Andrea Moretti abbia perso la vita proprio mentre stava lavorando al Colosseo, sottolineando il valore della vita e la necessità di garantire la sicurezza di chi lavora.

Alberto Angela ha raccontato di essere rimasto particolarmente colpito dalla vicenda anche per la giovane età della vittima. "Andrea aveva l'età dei miei figli. E questo mi ha scosso", ha scritto. Il divulgatore ha poi espresso il desiderio che la morte del giovane non rimanga soltanto una notizia di cronaca, ma diventi anche un'occasione per riflettere sulla sicurezza sul lavoro: "Il nome di Andrea, come quello di tanti altri come lui, ci deve accompagnare anche in un impegno concreto: fare tutto ciò che è possibile perché chi lavora torni a casa ogni sera dalle persone che ama".

La serata evento dal Colosseo dedicata a Cesare era prevista per domenica 27 settembre su Rai 1. Dopo la tragedia, la produzione ha scelto di rinviare la trasmissione. Al momento non è stata comunicata una nuova data per la messa in onda dello speciale.