Ulisse, stasera in replica su Rai 1 lo speciale di Alberto Angela su Leonardo Da Vinci

La nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta si è chiusa la scorsa settimana con la puntata su Parigi, ma Alberto Angela tornerà stasera su Rai 1 con uno degli speciali più apprezzati, dedicato a Leonardo Da Vinci.

La puntata, in onda alle 21:30 in replica, vede il divulgatore scientifico accompagnare il pubblico in un viaggio tra Italia e Francia alla scoperta della vita, delle opere e dell'eredità di uno dei più grandi protagonisti della storia dell'arte e della cultura italiana.

Il racconto prende il via da Amboise, nella Valle della Loira, dove Leonardo trascorse gli ultimi anni della sua vita dopo essere stato accolto alla corte del re di Francia Francesco I. Tra castelli e atmosfere rinascimentali, la puntata ripercorre le tappe fondamentali della sua esistenza cercando di raccontare il mistero di un uomo capace di essere allo stesso tempo artista, scienziato, inventore, ingegnere, architetto e musicista.

Da Firenze a Milano sulle tracce del Genio del Rinascimento

Il viaggio prosegue poi a Firenze, città nella quale il giovane Leonardo si formò nella bottega di Andrea del Verrocchio, uno dei maggiori artisti del suo tempo. Alberto Angela conduce gli spettatori anche all'interno degli Uffizi, dove la Sala Leonardo custodisce alcune delle opere che testimoniano gli esordi del maestro toscano.

Ampio spazio viene dedicato anche a Milano, città in cui Leonardo visse per diciassette anni alla corte di Ludovico il Moro. Fu qui che trovò un ambiente straordinariamente vivace dal punto di vista culturale e artistico, dando vita ad alcune delle sue creazioni più celebri, tra cui il Cenacolo, ancora oggi considerato uno dei capolavori assoluti della storia dell'arte.

La musica, Benigni e il ricordo di Gigi Proietti

Lo speciale racconta anche aspetti meno conosciuti della personalità di Leonardo Da Vinci, come il suo profondo interesse per la musica. Nel corso della puntata viene proposto un brano tratto da un testo scritto dallo stesso Leonardo, con musiche di Roman Vlad e un nuovo arrangiamento firmato da Fabio Visocchi, interpretato da Giorgia.

Tra gli ospiti presenti nello speciale anche Gigi Proietti, ricordato attraverso alcuni dei contributi realizzati per il programma, e Roberto Benigni, protagonista di un intervento dedicato alla figura del grande maestro toscano.

A un giorno dalla Festa della Repubblica, la replica dello speciale rappresenta anche un omaggio a una delle personalità che più di ogni altra hanno contribuito a rendere il genio creativo italiano conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Un viaggio nella vita di Leonardo Da Vinci che permette di riscoprire non solo l'artista della Gioconda e del Cenacolo, ma anche il pensatore visionario che continua a influenzare arte, scienza e cultura a oltre cinque secoli dalla sua morte.