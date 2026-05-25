Alberto Angela stasera torna “a casa”: Ulisse porta su Rai 1 la sua Parigi

Nella nuova puntata di "Ulisse, il piacere della scoperta" Alberto Angela accompagna il pubblico di Rai 1 in un viaggio tra i luoghi meno noti di Parigi, tra castelli, arte, letteratura, moda e storie che hanno segnato la capitale francese.

Una puntata speciale di Ulisse per Alberto Angela quella in onda stasera su Rai 1 in prima serata, che darà al divulgatore scientifico l'opportunità di tornare ancora una volta nella sua Parigi.

La capitale francese è infatti la città in cui, l'8 aprile del 1962, è nato, secondogenito di Piero Angela e Margherita Pastore, all'epoca residenti in Francia per motivi di lavoro.

Parigi (o meglio i suoi dintorni) è stata anche il luogo in cui questa stagione di Ulisse è iniziata, con la puntata in onda a marzo (e visibile su RaiPlay) dedicata a Versailles.

Una stagione che, stando alla guida RAI presente sul sito ufficiale, non si concluderà con la puntata odierna, come anche noi avevamo inizialmente annunciato.

Il più recente palinsesto di Rai 1 riporta infatti il programma condotto da Alberto Angela anche nella prima serata di lunedì 1° giugno, senza specificare però quale sarà l'argomento trattato.

Alberto Angela alla scoperta della Parigi meno conosciuta

Sappiamo invece con assoluta certezza di cosa si occuperà l'appuntamento in onda in questo lunedì 25 maggio. Ulisse accompagnerà il pubblico fuori dai percorsi più tradizionali di Parigi, mostrando castelli, musei e angoli spesso lontani dal turismo di massa.

Tra le tappe ci sarà il castello di Vaux-le-Vicomte, legato a uno degli intrighi più noti della storia francese, e il castello di Chantilly, che ospita la più grande pinacoteca di Francia dopo il Louvre ed è considerato il luogo di nascita della celebre crema Chantilly.

Spazio anche a Giverny, la casa di Claude Monet, dove i giardini fioriti che hanno ispirato molte delle opere del pittore impressionista diventano protagonisti di un viaggio tra colori e natura.

Dai luoghi di Napoleone al museo delle giostre

La puntata di Ulisse porterà poi gli spettatori all'Hotel des Invalides, il grande complesso monumentale che custodisce la tomba di Napoleone Bonaparte.

Alberto Angela visiterà anche il museo delle giostre, uno dei luoghi più particolari della città, pensato per far rivivere il fascino delle attrazioni storiche francesi.

Il racconto toccherà inoltre alcuni degli aspetti più rappresentativi di Parigi, città considerata la culla della fotografia e del cinema e da sempre associata all'immagine romantica della "città dell'amore".

Letteratura, moda e cucina nella nuova puntata di Ulisse

Ampio spazio sarà dedicato anche alla tradizione letteraria parigina. Le telecamere del programma passeranno tra le storiche boîte dei bouquinistes lungo la Senna, tra librerie all'aperto e collezionisti di volumi antichi, fino ad arrivare alle case di Victor Hugo e Alexandre Dumas.

Non mancherà poi un'incursione nel mondo della moda con una visita all'atelier dello stilista Azzedine Alaïa. Qui Alberto Angela incontrerà Carla Sozzani, figura centrale della moda e dell'arte contemporanea, sorella maggiore di Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia scomparsa nel 2016.

Il viaggio si concluderà infine in uno dei locali storici della capitale francese, dove verrà raccontato il segreto di una delle specialità più amate della cucina francese: la crêpe.