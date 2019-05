Aladdin: Will Smith realizza il sogno di due bambine

Alla première di Aladdin a Los Angeles Will Smith ha realizzato il sogno di due bambine che volevano fare irruzione sul red carpet per incontrare la principessa Jasmine.

Smith, che stava sfilando sul tappeto rosso in compagnia della moglie, Jada Pinkett Smith, e dei figli, si è trasformato davvero, in qualche modo, nel suo genio della lampada, facendo avverare il desiderio di due piccole fan che desideravano incontrare i loro personaggi preferiti. Una su tutti: la principessa Jasmine.

Tutto è cominciato, come si vede nel video diffuso via social dalla mamma che ha ripreso la scena, quando Will Smith si è accorto del tentativo, da parte delle bimbe, di attraversare il red carpet.

Inizialmente le due piccole hanno chiesto a Smith che fine avessero fatto la sua pelle blu e i suoi abiti da Genio, cosa che l'attore ha giustificato dicendo che la magia potrebbe spaventare alcune persone, ecco perchè in pubblico appare come una persona normale. Subito dopo, però, ha capito quale fosse la vera intenzione delle due sorelline: incontrare Jasmine, ed è stato allora che, prendendole per mano, Smith le ha portate al cospetto di Naomi Scott.

Le bimbe, però, non sono nuove a queste "improvvisate": loro sono Emma e Mila Stauffer ed è la loro mamma a gestire pagine social con milioni di follower curiosi all'idea di seguire le mille piccole avventure delle due gemelline. Che sono a tutti gli effetti delle piccole star del web, con tanto di interviste su alcune delle riviste americane più popolari e iniziative benefiche a proprio nome.

Aladdin: Will Smith insieme a Mena Massoud in una scena del film

Aladdin, per la regia di Guy Ritchie, è un nuovo ed entusiasmante adattamento live action (di cui trovate qui la nostra recensione) del classico d'animazione Disney datato 1992: un povero ragazzo di strada si innamora perdutamente della bellissima figlia del Sultano, la principessa Jasmine. La ragazza vaga nel mercato di Agrabah, fuggita da palazzo per dare una lezione al padre che si è messo alla disperata ricerca di un marito impedendole di sceglierlo per amore. Una bellissima favola d'amore e d'avventura, vissuta sulle ali di un tappeto volante sempre in bilico tra desiderio e la terribile opposizione del malvagio Jafar, lo stregone disposto a usare ogni stratagemma per impadronirsi del regno. Nulla potrà, però, al cospetto della magia del Genio della lampada e dell'enorme determinazione dei due giovani.