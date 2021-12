Aladdin: lo spinoff Disney è in arrivo, parola di Billy Magnussen

L'imminente remake di Aladdin è attualmente in sviluppo presso i Walt Disney Studios, come ha confermato Billy Magnussen.

Billy Magnussen ha confermato che lo spin off di Aladdin è attualmente in sviluppo presso i Walt Disney Studios.

Nel 2019, la versione in live action di Aladdin diretta da Guy Ritchie ha fatto il pieno ai box-office di tutto il mondo ma ha parzialmente deluso le aspettative della critica. Adesso, nel corso di un'intervista con Screen Rant, Billy Magnussen - che nel film interpreta il principe Anders - ha confermato la messa in cantiere dello spin off di Aladdin.

L'attore ha dichiarato: "Oh sì, questa è la notizia che ho in serbo per te! Il film arriverà!".

La notizia dello spin off incentrato sul principe Anders ha suscitato qualche perplessità tra il pubblico, che non è rimasto particolarmente colpito dal personaggio. Alcuni spettatori hanno anche criticato la volontà della Disney di voler lavorare sulla backstory dell'unico personaggio bianco della vicenda.

Con l'emergenza sanitaria in corso che continua a colpire le produzioni di blockbuster, è comprensibile che lo spin off del remake live action di Aladdin della Disney, incentrato sul principe Anders, stia ancora impiegando del tempo per decollare, due anni dopo essere stato annunciato per la prima volta in lavorazione. Tuttavia, per coloro che si sono innamorati del personaggio secondario di Magnussen, la conferma della star che lo sviluppo del progetto è ancora in corso e che sta arrivando dovrebbe essere emozionante da sentire.