Aladdin: nel full trailer del film Disney, magia e azione sul Tappeto Volante!

Il nuovo full trailer di Aladdin ci regala qualche sequenza inedita del film live action Disney in cui Will Smith ha il ruolo del genio della lampada. Il film diretto da Guy Ritchie è atteso nelle sale a maggio.

Il video inizia con una corsa a perdifiato, quella di Aladdin, giovane criminale dal cuore d'oro (interpretato da Mena Massoud) che è inseguito da diversi uomini intenzionati a catturarlo e del successivo incontro del protagonista con la bella e affascinante principessa Jasmine (Naomi Scott) sotto una cascata di petali di fiori. Un altro incontro importante è quello tra Aladdin e il Genio della Lampada: un vortice di fumo blu dal quale si materializza un possente Will Smith. (E chissà se stavolta il trailer riuscirà a convincere i fan, che avevano criticato il look dell'attore). Nel trailer viene dato molto spazio ai molteplici scenari del film, colorati, desertici, sognanti, notturni e sontuosi, ma c'è spazio anche per la magia, gli incantesimi e per le sequenze romantiche sul tappeto volante che sfreccia con sicurezza nel cielo notturno. Last but not least, non mancano vorticose scene d'azione e coreografie pirotecniche.

Aladdin è uno dei film più attesi del 2019 (in Italia uscirà il 22 maggio) ed è un nuovo ed entusiasmante adattamento live action del classico d'animazione Disney: l'elettrizzante storia di un affascinante ragazzo di strada, Aladdin, della coraggiosa e indipendente principessa Jasmine che rifiuta le imposizioni sessiste della società in cui vive e del Genio che potrebbe essere la chiave del loro futuro.

Nel cast di Aladdin troviamo Mena Massoud nel ruolo del protagonista e Naomi Scott nei panni di Jasmine. Marwan Kenzari invece sarà il malvagio Jafar, mentre Will Smith presterà la voce all'iconico Genio che nel film d'animazione Disney era doppiato da Robin Williams.