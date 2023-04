Al Pacino: "Ho rifiutato Guerre Stellari, Harrison Ford grazie a me ha una carriera"

Al Pacino ha parlato del motivo per cui ha rifiutato Guerre Stellari, decisione che ha portato Harrison Ford a ottenere il ruolo di Han Solo.

George Lucas aveva infatti proposto il progetto all'attore, che però non ha capito il potenziale del film.

Durante un incontro avvenuto a New York, Al Pacino ha ricordato: "Ho rifiutato Guerre stellari. Quando è emerso per la prima volta, ero quello nuovo, si sa cosa accade quando si diventa per la prima volta famosi. Diventa una situazione tipo 'Datelo ad Al'. Mi avrebbero persino offerto il ruolo della Regina Elisabetta". L'attore premio Oscar ha aggiunto: "Mi hanno dato uno script intitolato Guerre Stellari... Mi hanno offerto così tanti soldi. Non l'ho capito. L'ho letto... E ho detto che non potevo farlo. Ho dato a Harrison Ford una carriera".

Quel pomeriggio di un giorno da cani: il più grande ruolo di Al Pacino

House of Gucci: Al Pacino in un primo piano

Pacino, ricordando le sue esperienze cinematografiche, ha ricordato le parole di Lee Strasberg, il fondatore dell'Acting Studio: "Ha detto: 'Il talento è come un blocco di cemento su cui cammini al lato della strada e c'è un striscia verde di erba che spunta dalle crepe. L'avete mai visto? Quello è il talento'".

Al Pacino ha poi svelato che ha rischiato di essere licenziato e perdere il suo ruolo nel film Il Padrino e di essere stato salvato solo dal fatto che Francis Ford Coppola aveva deciso di mostrare la scena in cui Michael spara al poliziotto prima delle altre, essendo convinto che la Paramount volesse cambiare il cast: "Ho girato la scena, è piaciuta e mi hanno tenuto".