Al Pacino: "Ho recitato in Jack e Jill perché non avevo più soldi”

Al Pacino. Una leggenda assoluta. Il Padrino, Serpico, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Scarface, Heat, Carlito's Way e, naturalmente, Jack and Jill.

Al Pacino ha interpretato se stesso in Jack e Jill, una commedia dissoluta di Adam Sandler del 2011. Sandler, travestito, cattura l'attenzione dell'attore nel film e se ne invaghisce. La lussuria non ha limiti e Pacino ne diventa malsanamente ossessionato, facendo di tutto per attirare Jill nella sua rete. Non si tratta di un cameo: Pacino ha un ruolo significativo nel film, con molti minuti sullo schermo. È una delle scelte di casting più stupefacenti del XXI secolo.

La crisi economica

Tredici anni dopo, Jack e Jill è ancora noto come il momento in cui Pacino ha finalmente ceduto al cinema di bassa lega. Le persone vengono coinvolte nei film di Sandler per diversi motivi: molti sono amici dell'attore, altri vogliono solo lo stipendio. Per Pacino, sembra essere stata la seconda.

Al Pacino e Adam Sandler in Jack and Jill

Parlando con il New York Times, l'attore de Il padrino ammette di essere salito a bordo di Jack e Jill solo perché era al verde a causa del suo manager, dichiarato colpevole di aver truffato lui e decine di altre celebrità. "Jack e Jill. Penso che sia divertente. È arrivato in un momento della mia vita in cui ne avevo bisogno, perché è stato dopo aver scoperto che non avevo più soldi. Il mio commercialista era in prigione e avevo bisogno di fare soldi rapidamente. Così ho accettato".

Si dice che Pacino abbia perso milioni a causa dello schema Ponzi e che fosse così disperato da non avere altra scelta che recitare in Jack e Jill. Per il film di Sandler inspiegabilmente Al Pacino ha anche vinto il Razzie per il peggior attore non protagonista. La trama recitava: "Jack Sadekstein, un uomo che abita fuori Los Angeles con la sua famiglia, deve vedersela con la sorella gemella Jill, che vive nel Bronx, che va a trovarlo per la festa del Ringraziamento ma rifiuta di tornarsene a casa dopo la festa".