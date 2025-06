Al Bano risponde a Romina Power dopo le polemiche per il concerto in Russia: "Una coltellata mediatica"

Un improvviso botta e risposta infiamma il mondo della musica italiana: Al Bano e Romina Power, l'ex coppia d'oro che ha fatto la storia del pop italiano, si ritrovano di nuovo al centro di un acceso confronto. Tutto è iniziato con il recente viaggio di Al Bano a San Pietroburgo, dove il cantante si è esibito in un concerto che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato ricompensato con un lauto cachet.

La presa di posizione di Romina Power

Ma è stato un dettaglio a scatenare la polemica: nella scaletta del concerto, Al Bano ha inserito la celebre Felicità, la canzone simbolo cantata insieme proprio a Romina. Una scelta che non è passata inosservata, anzi, ha mandato su tutte le furie la cantante.

Romina Power ha preso subito le distanze da quella esibizione, definendo inopportuno cantarla in un contesto storico così delicato. Su Instagram ha scritto chiaramente: Mi dissocio dalla canzone 'Felicità' cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare 'Felicità'."

Albano e Romina Power

La replica di Al Bano: "Un colpo basso dalla madre dei miei figli"

Non si è fatta attendere la risposta del cantante di Cellino San Marco, raggiunto dall'Adnkronos, che ha parlato di un vero e proprio colpo basso da parte della madre dei suoi quattro figli: "Il post di Romina è una coltellata mediatica - ha detto - Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto. Lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare 'Felicità'? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi"

Nel concerto a San Pietroburgo, Al Bano ha cantato Felicità insieme a Iva Zanicchi: "La musica è medicina e io ne so qualcosa - sottolinea il cantante - Se non avessi avuto la musica come amica di vita non so che ne sarebbe stato di me. Io ho questa medicina e la offro a chi me la chiede perché fa bene a chi l'ascolta. Da 42 anni Felicità è diventato un inno, sia nel mondo che sta in pace sia in quello che sta in guerra."

Al Bano non si lascia scalfire dalle continue polemiche mediatiche e social, e cita Dante Alighieri: "Possono continuare a criticarmi all'infinito, facciano pure. Io applico il detto di Dante: 'Non ti curar di lor ma guarda e passa'." Il cantante denuncia anche le critiche che continuano a colpirlo ogni giorno, anche da parte di Romina.

"Ogni giorno ricevo coltellate mediatiche e attacchi sui social, ora anche da Romina - dice - Non vado al funerale del Papa e scrivono che mi sento superiore, quando è esattamente il contrario. Poi mi hanno attaccato per una battuta fatta a una donna durante il mio concerto a Carbonia, accusandomi di body shaming. Insomma, ogni passo che faccio viene criticato."

E, con una punta di ironia amara, si chiede se dietro questa "dittatura dei social" ci siano interessi nascosti: "Quello che mi domando è se tutti quelli che appartengono alla 'dittatura del social Spa' siano pagati. Secondo me prendono soldi, sennò non si spiega."