Al Bano prova a rianimare con un acuto la spettatrice svenuta al concerto (il video dimostra che è tutto vero)

Il cantante pugliese ha improvvisato alcuni acuti per cercare di far riprendere una sua fan che si è sentita male durante la sua esibizione.

Hanno mai tentato di farvi riprendere da uno svenimento con un potentissimo acuto? È ciò che è accaduto ad una fan di Al Bano durante un concerto del cantante di Cellino San Marco.

Una signora ha accusato un malore durante un'esibizione canora di Al Bano e ha perso i sensi. In attesa dei soccorsi, il cantante ha tentato di sdrammatizzare la situazione improvvisando degli acuti con il nome della signora.

Al Bano tenta di rianimare una fan con gli acuti

Dopo essere stato informato del nome della fan, Al Bano ha ironizzato sull'assenza di Fausto Leali come possibile motivo del suo svenimento e in seguito ha iniziato a sfornare alcuni acuti con il nome 'Deborah'.

Il momento è stato surreale ma ha contribuito a sdrammatizzare gli attimi di tensione successivi al malore della signora, che ha perso i sensi proprio durante il concerto del cantante pugliese.

Il viaggio di Al Bano a San Pietroburgo e le polemiche

Nel frattempo, l'ANSA oggi ha confermato che Al Bano Carrisi viaggerà fino a San Pietroburgo per tenere un concerto in Russia il prossimo 20 giugno insieme a Iva Zanicchi. Una scelta che ha generato parecchie polemiche.

"Non temo eventuali critiche in Italia" ha dichiarato Al Bano "e neanche le accuse di essere vicino a Vladimir Putin. Sono amico di chi riconosce il valore della parola pace e chi ama davvero la pace ha il dovere di agire, anche attraverso iniziative come questa".

Al Bano a C'è posta per te

Nei prossimi mesi, Al Bano terrà altri concerti all'estero tra cui Francia, Austria e Spagna ma a far discutere sarà sicuramente l'esibizione a San Pietroburgo di fine giugno.