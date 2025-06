Al Bano accusato di bodyshaming alla fan svenuta al concerto. Lui: "Assurdità, anche io a dieta"

Al Bano è finito nel mirino del web dopo un episodio avvenuto durante uno dei suoi concerti. Una sua fan, colta da un malore, è stata prontamente soccorsa dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Ma a far discutere non è stato solo il gesto di aiuto, bensì una frase del cantante che, secondo alcuni, sarebbe suonata offensiva.

L'artista di Cellino San Marco, rivolgendosi alla donna, le ha detto: "Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo. Ti vogliamo bene." Parole che hanno scatenato l'indignazione di tante persone e sono state interpretate come body shaming.

La difesa di Al Bano: "L'ironia è il sale della vita"

In un'intervista rilasciata all'Adnkronos, Al Bano ha replicato duramente alle accuse, puntando il dito contro chi - a suo dire - strumentalizza tutto per ottenere accessi: "L'ironia è il sale della vita. Ci stanno quelli che non lo capiscono, e mi dispiace per loro. Ormai sui siti si montano polemiche sul nulla, solo per fare qualche click in più, anche a costo di infamare una persona. L'importante è che il pubblico non abbocchi facilmente."

Al Bano al concerto di Carbonia

Nel video virale che ha fatto il giro dei social, si sente il cantante rivolgersi con affetto alla donna svenuta tra la folla: "Vieni qui, vieni qui Deborah", le grida dal palco. Quando poi la signora riprende conoscenza, aggiunge la frase che ha acceso il dibattito.

"La signora ha sorriso alla battuta"

Secondo Al Bano, il tutto è stato frainteso. Non c'era alcuna intenzione di offendere, come ha spiegato: "La signora ha sorriso alla battuta. Non appena si è sentita male, ho interrotto il concerto, l'ho fatta portare in una zona protetta e ho aspettato che tutto si risolvesse. Mentre la soccorrevano ho persino diretto il traffico. Ma cosa deve fare di più una persona?"

Infine, il cantante ha voluto ringraziare il pubblico presente per la comprensione e il sostegno ricevuto: "A Carbonia, in piazza, c'erano 10mila persone. Il pubblico ha capito lo spirito delle mie parole. Per me, questo è ciò che conta davvero."