Akira: Warner Bros cancella l'uscita del film di Taika Waititi

Akira rimpiazzato da Matrix 4: Warner Bros ha rivisto la release di diversi film in cantiere e ha deciso di cancellare l'uscita del film live action del regista Taika Waititi.

La data di uscita che era fissata inizialmente per Akira, è stata assegnata a Matrix 4, che uscirà negli USA il 21 maggio 2021. L'uscita di Akira è stata revocata perché Taika Waititi sarà impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder per i Marvel Studios. Le riprese di Akira erano state rimandate la scorsa estate, proprio a causa degli impegni di Waititi. Akira è un adattamento dell'omonimo manga di Katsuhiro Otomo. In passato è già stato adattato per il grande schermo con un film diretto dallo stesso Otomo nel 1988. Attualmente è in lavorazione una nuova serie anime tratta da Akira, con l'autore del fumetto alla guida del progetto.

La nuova versione della storia di AKira avrebbe dovuto modificare alcuni elementi importanti della trama, come anticipava la sinossi ufficiale: "Quando l'esercito scopre i poteri telecinetici di un giovane uomo, lo cattura per trasformarlo in una super arma mentre il fratello intraprende una missione disperata per salvarlo prima che Manhattan sia distrutta dai suoi incredibili poteri. Kaneda è il proprietario di un bar a Neo-Manhattan la cui esistenza viene sconvolta quando il fratello Tetsuo viene rapito da agenti governativi guidati dal Colonnello. nel tentativo di liberare il fratello, Kaneda accetta di unirsi a Ky Reed e al suo movimento segreto che vuole svelare al mondo cosa è accaduto realmente a New York City 30 anni prima, quando la città è stata distrutta."