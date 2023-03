Air, Ben Affleck svela la richiesta di Michael Jordan: "Viola Davis deve interpretare mia madre"

Ben Affleck, il regista del film incentrato sull'accordo storico che ha lanciato l'iconica linea di scarpe "Air Jordan", ha rivelato che una delle richieste di Michael Jordan riguardava l'attrice Viola Davis: la leggenda dello sport voleva che fosse lei ad interpretare sua madre in Air, l'attesa pellicola che arriverà nelle sale italiane a partire dal 6 aprile 2023.

"Michael Jordan ha detto: 'Niente di tutto questo sarebbe mai successo senza mia madre'. Al che ho risposto: 'Chi vorresti per il ruolo di tua madre?' E lui: 'Beh, deve essere per forza Viola Davis", ha rivelato Affleck durante la premiere del film al South by Southwest Film & TV Festival di Austin, in Texas.

"È come dire: 'Posso giocare a basket con te?' 'Sì, se prendi Michael Jordan.' "Viola Davis è la miglior attrice che abbia mai visto", ha aggiunto il regista durante una recente intervista con Matt Damon, andata in onda su CBS Sunday Morning. Affleck ha quindi affermato che in futuro, se dovesse smettere di recitare per dedicarsi alla regia, scritturerà sicuramente la Davis per uno dei suoi film.

"Questa è la notte migliore della mia vita professionale e voglio dare il benvenuto alla miglior attrice del mondo", ha dichiarato Ben Affleck nel suo discorso conclusivo che ha avuto luogo al termine della premiere di Air, prima di presentare al pubblico Viola Davis e invitarla a salire sul palco.