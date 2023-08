Ahsoka: la nuova serie TV di Star Wars debutta con un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes

Recensioni molto positive per i primi due episodi di Ahsoka, il nuovo show di Star Wars incentrato sul personaggio interpretato da Rosario Dawson.

Ahsoka, serie TV incentrata sul personaggio animato creato da Dave Filoni e interpretato in live action da Rosario Dawson, è finalmente arrivata su Disney+ e le reazioni della critica sono estremamente positive. Al momento sono stati distribuiti sulla piattaforma soltanto i primi due episodi, ma il debutto su Rotten Tomatoes è avvenuto con un punteggio altissimo.

Ahsoka ha infatti registrato una valutazione dell'81% basato su 31 recensioni. The Verge ha così scritto: "I primi due episodi sono una solida premessa di quello che avverrà in futuro, un appuntamento imperdibile dopo quello con Mando".

Empire ha poi aggiunto: "I fan di Clone Wars e Rebels apprezzeranno molto questa continuazione in live action della saga di Dave Filoni e al tempo stesso i neofiti si lasceranno trasportare da questa nuova premessa della Forza". Anche Radio Times si accoda alle recensioni positive: "Un inizio davvero promettente per Ahsoka, sarà interessante come proseguirà l'arco narrativo nei prossimi episodi".

Ahsoka, la recensione dei primi episodi: è la serie Star Wars che stavamo cercando?

Ahsoka è ambientata dopo la caduta dell'Impero, e ha come protagonista Rosario Dawson. Gli episodi seguono l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.

Ahsoka, confermato il ritorno di Anakin Skywalker?

Il rapporto allieva/maestro tra Ahsoka Tano e Anakin Skywalker sarà esplorato all'interno della serie. Già confermato il ritorno di Hayden Christensen nei panni dell'ex maestro Jedi ed è anche stata svelata la data del suo debutto: potrebbe apparire nell'episodio 5 della serie, previsto per settembre.