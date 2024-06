Hayden Christensen: "Stavo aspettando da anni di mostrare Anakin durante le Guerre dei Cloni"

Hayden Christensen ha parlato del suo ritorno nella saga di Star Wars in occasione della serie Ahsoka, spiegando perché era felice di poter esplorare quanto accaduto ad Anakin negli anni delle Guerre dei Cloni.

L'attore sperava infatti da anni di poter mostrare il suo personaggio impegnato negli eventi che sono stati al centro della popolare serie animata.

I ricordi di Christensen

Durante un evento a cui ha partecipato anche Rosario Dawson, star della serie Ahsoka, la star della trilogia prequel diretta da George Lucas ha parlato delle scene in cui si vede Anakin quando non è ancora passato al lato oscuro della Forza e si occupa della giovane padawan.

Hayden Christensen ha rivelato di aver accettato immediatamente la proposta di Dave Filoni, potendo mostrare un lato inedito del personaggio e aggiungendo: "Ero realmente entusiasta per la possibilità di esplorare la versione di Anakin dell'epoca delle Guerre dei Cloni. George Lucas me ne aveva parlato quando stavamo preparandoci per le riprese del film La vendetta dei Sith e mi ha raccontato tutti i dettagli della storia, come Anakin avesse combattuto nelle Guerre dei Cloni e il fatto che fosse questo guerriero grandioso e un generale decorato".

Christensen nella serie Ahsoka

Un'occasione da non perdere

L'attore ha sottolineato: "Mi ricordo di aver pensato: 'Wow, sembra davvero fantastico, sarebbe bello vedere qualcosa di tutto quello".

Per questo motivo, dopo aver assistito alla serie animata, l'interprete dell'iconico personaggio è stato felice di avere l'occasione di mostrare qualche nuovo momento del suo passato prima della trasformazione in Darth Vadere: "Poter immergersi un po' in quella storia in versione live-action è stato semplicemente un vero privilegio".

Christensen, secondo alcune indiscrezioni, sarà coinvolto anche nella stagione 2 della serie live-action prodotta per Disney+ e Anakin, forse in versione Fantasma della Forza, dovrebbe essere una presenza più importante nelle puntate inedite, attualmente in fase di sviluppo. Il ritorno dello show con star Rosario Dawson non ha ancora una data prevista per la messa in onda in streaming e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli.