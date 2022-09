Ahsoka: Eman Esfandi interpreterà Ezra Bridger nella serie live-action Disney

Sembra essere ufficiale: sarà Eman Esfandi a interpretare Ezra Bridger all'interno di Ahsoka, la nuova serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars e in uscita su Disney+.

Il personaggio di Ezra Bridger è stato introdotto nel franchise come protagonista della serie animata Star Wars Rebels nel 2014, con la voce di Taylor Gray. Ha poi fatto ritorno in Star Wars: Forces of Destiny, altro show d'animazione di Lucasfilm.

Rosario Dawson sul Red Carpet degli Independent Spirit Awards nel 2007

Ahsoka, spin-off di The Mandalorian, avrà come protagonista Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano. Al momento i dettagli sulla trama sono tenuti segreti, ma nel cast saranno presenti anche Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo come Sabine Wren dalla serie Star Wars Rebels. Inoltre, Hayden Christensen potrebbe fare un'apparizione nelle vesti di Anakin Skywalker.

La serie è scritta da Dave Filoni, co-creatore di Star Wars: Rebels, e prodotta esecutivamente da Filoni e John Favreu. Ahsoka proseguirà la storia della protagonista, proveniente dalla specie aliena Togruta, riconoscibili per delle sporgenze coniche nella testa simili a corna e per i pigmenti colorati della pelle.