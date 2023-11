Ahsoka, Dave Filoni: 'Il ritorno di Anakin Skywalker? Tutta colpa di George Lucas!'

Adesso che Dave Filoni è diventato il nuovo Chief Creative Officer di Lucasfilm spetterà a lui l'arduo compito di supervisionare i futuri progetti della saga, tra cui una possibile stagione 2 di Ahsoka. Lo show ha visto il grande ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, un momento che per Filoni è stato fortemente influenzato da George Lucas.

"Non vedevo l'ora di lavorare con Hayden da molto tempo. Ci siamo incontrati diversi anni fa a una Star Wars Celebration e abbiamo avuto un legame immediato, anche perché entrambi abbiamo lavorato con George e abbiamo un grande rispetto per George Lucas e per ciò che ha creato. Senza dubbio è stato sorprendente avere qualcuno che avesse questa esperienza con cui parlare e che conoscesse le cose di cui parlavo a proposito di Anakin e di come George lo vedeva, e ci siamo capiti a vicenda" ha dichiarato Filoni ai microfoni di Entertainment Weekly.

Ahsoka perché è importante per il futuro di Star Wars

"Hayden era fortemente interessato alla rappresentazione dell'Anakin eroico che avevamo mostrato in Clone Wars e che non abbiamo potuto approfondire nella trilogia prequel perchè dovevamo raccontare il suo passaggio al lato oscuro" ha aggiunto Filoni. "E ha compreso di come Ahsoka non fosse la storia di Anakin ma fosse importante la sua presenza dato quanto successa con la sua ex padawan".

Dave Filoni collabora con Lucasfilm dal 2008 e nel 2021 era stato promosso a Executive Creative Director della compagnia.

Ahsoka, recast per il Baylan Skoll di Ray Stevenson?

A causa della prematura scomparsa di Ray Stevenson i fan si sono domandati se Lucasfilm procederà al recasting del personaggio di Baylan Skoll. Filoni non si è sbilanciato, ma ha ugualmente voluto dire la sua:

"Ovviamente c'è una storia. A questo punto siamo in una fase di attesa. Ma sono contento che si parli di Ray e di quanto sia stato grande... Avevo l'abitudine di discutere con lui e di dirgli: 'Ray, sei tu il cattivo qui'. E lui rispondeva: 'Non credo proprio'. Io allora insistevo: 'So che non lo pensi, ma lo sei. Mi piace che tu faccia finta di niente'. Che è esattamente il modo in cui Baylan pensa".