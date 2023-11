Star Wars: Dave Filoni supervisionerà lo sviluppo di nuovi progetti, tra cui la possibile stagione 2 di Ahsoka

Sarà Dave Filoni a delineare, in collaborazione con Kathleen Kennedy, il futuro della saga di Star Wars.

Il produttore di The Mandalorian è infatti stato promosso al ruolo di Chief Creative Officer tra le fila della Lucasfilm.

Il nuovo ruolo del filmmaker

Disney Gallery: The Mandalorian - Dave Filoni in un'immagine della docuserie

Dave Filoni lavorerà inoltre insieme a Carrie Beck, che ha il compito di individuare ulteriori narratori da coinvolgere nell'espansione dell'universo di Star Wars con nuove serie e film.

Il filmmaker ha dichiarato: "Ora sono quello che viene chiamato CCO della Lucasfilm. In passato, con molti dei progetti in cui sono stato coinvolto, mi ci avvicinavo dopo che erano già stati sviluppati in buona parte. In questo nuovo ruolo si tratta in pratica di sapere tutto quello che sta accadendo. Quando stiamo pianificando il futuro di quello che stiamo facendo sono ora coinvolto fin dalla fase di ideazione".

Filoni, nel 2021, era stato promosso Executive Creative Director della Lucasfilm, con cui collabora dopo aver sviluppato la serie The Clone Wars nel 2008.

Dave ha sottolineato: "Non dirò alle persone cosa fare. Ma sento che proverò ad aiutarle a raccontare la storia che vogliono nel miglior modo possibile. Ho bisogno di essere un aiuto attraverso la galassia, quasi come se fossi parte di un Concilio Jedi".

Ahsoka perché è importante per il futuro di Star Wars

Il possibile ritorno di Ahsoka

Tra i progetti a cui sta lavorando c'è la possibile seconda stagione di Ahsoka e Dave ha ricordato come la sua esperienza in prima persona sia importante per poter offrire una prospettiva da insider sulle sfide che gli artisti dovranno affrontare per raccontare le loro storie.

Per quanto riguarda i progetti cinematografici è stato confermato l'impegno nei confronti dei film sulle origini dei cavalieri jedi, su Rey e il nuovo Ordine Jedi, e il progetto che concluderà l'epoca di The Mandalorian.