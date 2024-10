Ahsoka 2: ecco quando inizieranno le riprese della prossima stagione

Con i fan di Star Wars che cominciavano a perdere fiducia nella visione del franchise da parte del presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, la notizia che Dave Filoni avrebbe ricoperto il ruolo di Chief Creative Officer dello studio è stata accolta con favore.

Era già una figura chiave nella supervisione degli show televisivi di Disney+ dopo Il ritorno dello Jedi e, durante la Star Wars Celebration dello scorso anno, è stato confermato che sarà anche il regista di un nuovo titolo. Si prevede che questo servirà a concludere l'attuale era della narrazione in streaming, con Din Djarin, Ahsoka Tano e altri che si riuniranno per combattere il Grand'Ammiraglio Thrawn.

Prima di arrivare a questo punto, la seconda stagione di Ahsoka ha bisogno di rispondere ad alcune domande persistenti e di preparare meglio il terreno per quella che potrebbe essere la rivisitazione di Filoni della classica storia dell'"Erede dell'Impero".

Quando inizieranno le riprese di Ahsoka 2?

Il primo gruppo di episodi si è concluso su Disney+ poco più di un anno fa e The Hollywood Reporter ha riferito ora un interessante aggiornamento sulla lavorazione della seconda stagione di Ahsoka. Secondo la testata, dopo essere stata annunciata lo scorso gennaio, "le fonti dicono che la nuova stagione entrerà in produzione l'anno prossimo".

Ahsoka: una foto del settimo episodio della serie

Con un po' di fortuna, questo significa che vedremo la seconda stagione di Ahsoka nel 2026. Si tratta di un intervallo enorme tra una stagione e l'altra e suggerisce che il film di Filoni su Star Wars è ancora lontano diversi anni. Tuttavia, Skeleton Crew uscirà questo dicembre e la seconda stagione di Andor l'anno prossimo, mentre il film di The Mandalorian e Grogu arriverà nel 2026.

All'inizio di quest'anno, Filoni ha condiviso un aggiornamento sui suoi attuali piani per la seconda stagione di Ahsoka. "Poiché ho scritto Ahsoka 2, le cose sono scattate e ho un'idea molto più precisa di dove andranno a parare. Dirò che sono molto eccitato all'idea. In questo momento, la mia attenzione è chiaramente rivolta ad Ahsoka così come al resto della galassia", ha dichiarato Filoni.