The Mandalorian & Grogu: un aggiornamento sul film svela quando inizieranno le riprese

Le riprese del film The Mandalorian & Grogu sembra stiano per iniziare: le fonti del sito MakingStarWars hanno infatti condiviso un interessante aggiornamento sul progetto che vedrà come protagonista Pedro Pascal.

L'appuntamento per vedere le nuove avventure dei due personaggi è già stato fissato al 22 maggio 2026.

L'aggiornamento sul film

I primi ciak di The Mandalorian & Grogu, secondo le notizie trapelate al gruppo di fan, avverranno tra circa "3 settimane" a El Segundo.

La produzione è quindi in ritardo di circa due mesi rispetto a quanto inizialmente previsto. Le notizie precedenti sostenevano infatti che il lavoro sarebbe iniziato nel mese di giugno.

Le fonti del sito, inoltre, sostengono che in realtà alcune scene siano già state realizzate con la presenza di "un cast limitato" e per andare incontro alle esigenze di alcuni attori che non saranno disponibili prossimamente.

Pedro Pascal, da The Mandalorian a The Last of Us, il papà più amato di Hollywood

Dei cambiamenti a causa degli impegni del protagonista?

I fan, online, hanno quindi ipotizzato che Pedro Pascal abbia già girato alcune sequenze per evitare problemi con i suoi tanti impegni, tra cui quelli legati alla promozione del film Il Gladiatore 2 e alle riprese di Fantastic Four, uno dei progetti più attesi in arrivo nel futuro del MCU. Mando, probabilmente, dovrà apparire a volto scoperto, rendendo necessaria la sua presenza sul set, anche se abitualmente, sul set della serie The Mandalorian, la sua controfigura realizza una buona percentuale delle scene indossando l'armatura.

Attualmente Disney non ha ancora confermato le indiscrezioni e, forse, qualche aggiornamento concreto potrebbe arrivare nei prossimi giorni grazie alla quasi sicura presenza di Pedro al Comic-Con di San Diego 2024.