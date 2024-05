Aggressione a Iovino, Fedez nega ma arriva la stoccata di Panicucci: 'Se lo sta dimenticando'

Negli ultimi giorni, Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di lesioni e percosse in concorso per il caso di Cristiano Iovino. Il personal trainer romano infatti, risulterebbe coinvolto in una rissa nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso proprio a Milano, di fronte al suo appartamento. Il tutto, dopo una discussione particolarmente accesa avvenuta nella discoteca The Club.

Attraverso i social, in molti sono scesi in campo per la difesa del rapper e della sua reputazione, compresa sua madre, che si è sfogata in un lungo post rivolto (a quanto pare) proprio alla stampa e ai giornalisti ossessionati dalle vicende del figlio.

La stoccata di Federica Panicucci a Fedez

Anche Federica Panicucci si è occupata a Mattino 5 delle accuse rivolte a Fedez in merito al caso Iovino. In particolare, lo ha fatto mandando in onda la famosa intervista del rapper dopo le prime accuse sulla presunta aggressione a Cristiano: "Ha rilasciato questa intervista prima di scoprire di essere indagato e come vedrete è molto sicuro di sé".



Fedez, nell'intervista, chiude la conversazione con il giornalista dicendo: "Ma sul posto di che cosa? No, non c'ero, e quindi? Ma lei sa che il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di 40 giorni e di conseguenza anche se si fosse fatto del male non c'è un reato?! Non ci sono gli estremi? Se ero sul posto? Mmm".

Ed ecco, a quel punto, la Panicucci riprendere quel 'mmm' finale di Fedez, con tanto di stoccata rivolta al rapper: "Mmm, già, forse Fedez dimentica, o forse non lo sa, ma per rissa si procede d'ufficio. E a ricordarglielo abbiamo con noi l'avvocato".

In studio è intervenuta anche l'avvocata presente: "Con tutto il rispetto, ma penso che Fedez dovrebbe leggersi qualche manuale di diritto penale perché in realtà il reato di lesioni esiste anche nella forma lieve. Quindi è sufficiente che io abbia anche un solo giorno o due di malattia. Con una denuncia io posso indagare una persona per lesioni. E inoltre Iovino ha tempo fino a luglio per denunciare l'aggressione".