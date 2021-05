Albano su Loredana Lecciso e Fedez a ruota libera: "Ho letto cose che..."

In un'intervista al settimanale Oggi, Albano ha parlato del rapporto tra Loredana Lecciso e Romina Power, ma anche del "caso" di Fedez, che secondo il cantante avrebbe scritto "cose irripetibili in passato".

Sanremo 1982 - Albano e Romina con Riccardo Fogli, dietro di loro, Claudio Cecchetto

Il discorso di Fedez al concertone del primo maggio continua ad essere al centro del dibattito, ora anche Albano ha voluto dire la sua e non è stato affatto tenero con il rapper. Il cantante di Cellino San Marco ha tirato fuori i vecchi brani di Fedez, che in molti, soprattutto i suoi detrattori, hanno rispolverato negli ultimi giorni. In sua difesa Fedez ha ammesso che in passato ha fatto dichiarazioni omofobe per ignoranza.

Fedez piange sul palco del Festival di Sanremo 2021

Nell'intervista al settimanale Oggi Albano, riferendosi a Fedez, ha detto "Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato. Poi per carità sarà cambiato, ha avuto un bambino...". Albano ha avuto anche da ridire sul modo in cui Fedez ha interpretato Felicità a Sanremo nella serata delle cover, l'inno del cantante e della sua ex moglie Romina Power: "Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava".

A proposito di Romina e del suo rapporto con Loredana Lecciso, attuale compagna di Albano, il cantante ha espresso il suo rammarico perché da parte della Power non c'è stato nessun passo in avanti per stabilire con la Lecciso un rapporto di convivenza pacifica: "Vorrei Romina Power e Loredana Lecciso si unissero, si parlassero, trovassero un modo per andare d'accordo. Una cosa va detta, Loredana è arrivata molto dopo che Romina se n'era già andata, non ha nessuna colpa, non mi ha strappato a nessuno. Romina aveva scelto un nuovo percorso di vita, era andata a vivere negli Stati Uniti. Non sono uno che si abbatte e ho sentito bisogno di rifarmi una famiglia. Io per la famiglia darei la vita. Mi piacerebbe che Romina e Loredana, due donne intelligentissime, vivessero in armonia tra loro, negli ultimi anni che mi restano". La pace tra le due donne sarebbe per Albano un bel regalo di compleanno, il cantante il prossimo 20 maggio compirà 78 anni.