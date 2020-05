Agents of S.H.I.E.L.D.: Patton Oswalt torna nel cast per la stagione finale

Dalle prime immagini diffuse da CBR, pare che Patton Oswalt tornerà anche per la stagione finale di Agents of SHIELD, che con la numero sette chiude il cerchio dello show partito nel 2013. I nuovi episodi dovrebbero essere disponibili a partire dal 27 maggio e prevedono anche un crossover con la serie tv di ABC, Agent Carter.

Nelle precedenti stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., Oswalt interpretava i fratelli Koenig, Eric, Billy, Sam e Thurston, preziosi alleati di Phil Coulson e del suo team e parte attiva nella creazione ad alta tecnologia dei Life Model Decoy. Nelle nuove puntate il suo ruolo sarà tutto da ridefinire, ma, come suggerito dall'immagine ufficiale e dalle indicazioni sulla storia, per l'attore è previsto un personaggio ben inserito negli anni '30.

Get ready for the return of @PattonOswalt in the upcoming season of "Marvel's #AgentsofSHIELD"! https://t.co/0x8TlgZeb7 — Marvel Entertainment (@Marvel) May 14, 2020

La stagione conclusiva della serie riparte infatti esattamente da dove si era fermata. Phil Coulson, nella forma di LMD, deve tornare indietro nel tempo con la quadra fino al 1931, dove dovrà salvare Hydra per assicurare il futuro dell'umanità. Oswalt sarà probabilmente parte del team, ma per scoprire i dettagli del suo personaggio dovremmo attendere l'uscita delle nuove puntate.

Nel cast della stagione finale di Agents of SHIELD, oltre a Patton Oswalt, ci saranno Clark Gregg come Agente Phil Coulson, Ming-Na Wen come Agente Melinda May, Chloe Bennet come Daisy Johnson, Elizabeth Henstridge come Agente Jemma Simmons, Iain De Caestecker come Agente Leopold Fitz, Henry Simmons come Direttore Alphonso MacKenzie, Natalia Cordova-Buckley come Elena Rodriguez e Jeff Ward come Deke Shaw.