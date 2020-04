Agents of S.H.I.E.L.D. 7: nel final trailer gli agenti viaggiano nel tempo per impedire lo Snap di Thanos

Un final trailer della settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. 7mostra gli agenti in viaggio nel tempo per impedire lo Snap di Thanos.

Mentre si avvicina il gran finale per Agents of S.H.I.E.L.D., il final trailer della settima stagione mostra gli agenti in viaggio nel tempo per prevenire lo schiocco di dita di Thanos.

Alla fine della sesta stagione, gli agenti hanno realizzato che per salvare il mondo avrebbero dovuto viaggiare nel passato fino ai primi anni '30 per arginare i piani di alcuni robot spaziali che viaggiano nel tempo. Quale impatto avrà la loro missione sullo schiocco di dita di Thanos e sul Marvel Cinematic Universe?

La settima ed ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. prenderà il via il 27 maggio 2020 negli USA. Non si conosce ancora una data di uscita italiana ufficiale, ma guardando alle stagioni precedenti, i 13 episodi conclusivi della serie tv potrebbero approdare su Fox (Canale 112 di Sky) subito dopo la messa in onda americana.

Agents of S.H.I.E.L.D. 7: svelato il crossover con Agent Carter