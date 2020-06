Agents of S.H.I.E.L.D.: il viaggio nel tempo della stagione 7 sarà diverso da quello in Avengers: Endgame

La nuova stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è ufficialmente partita e ha portato già delle novità, introducendo nuove regole sul viaggio nel tempo, differenti rispetto a quelle che abbiamo imparato a conoscere nel film Marvel Avengers: Endgame.

Agents of S.H.I.E.L.D.: una foto del crossover con Agent Carter

Finora, il team dello SHIELD ha viaggiato indietro nel tempo fino al 1931, cercando di seguire la regola "increspature non onde", che inizialmente pensavamo fosse un modo per connettersi ad Avengers: Endgame. Nella prima puntata, l'esperto viaggiatore nel tempo Deke Shaw rivela agli agenti le regole del viaggio nel tempo dello SHIELD e sono molto diverse da quelle stabilite in Avengers: Endgame.

Nel film del 2019, gli Eroi più potenti della Terra hanno viaggiato indietro nel tempo per strappare le Pietre dell'Infinito dal flusso temporale e assemblare il proprio Guanto dell'Infinito. Mentre lo facevano, una discussione tra Hulk e lo Stregone Supremo stabilì le regole del viaggio nel tempo del film: qualunque cambiamento venga fatto nella linea temporale, essenzialmente crea una realtà ramificata che si discosta dalla linea temporale principale. I Vendicatori, quindi, creano più realtà alternative quando rimuovono le Gemme dell'Infinito, ma vengono successivamente ritagliate quando Steve Rogers rimette le gemme al loro posto nel tempo.

Agents of S.H.I.E.L.D. non aderisce a queste regole, anche se la serie televisiva è tecnicamente ambientata nello stesso universo, infatti Deke Shaw rivela che le sue regole di viaggio nel tempo operano fondamentalmente secondo la "teoria del flusso temporale", che confronta con un fiume. Spiega che il tempo è un fiume e che piccole increspature (ovvero le modifiche apportate da loro) non influenzeranno il flusso del tempo. Solo se viene creata una diga che le cose diventerebbero problematiche. Quindi, ciò consente agli agenti di correre in giro per New York nel 1931 senza che essi evitino di interagire con nessuno o niente di quel periodo.

Vi ricordiamo che la serie tv Marvel sta andando in onda negli USA, dove sono già stati rilasciati i primi due episodi, e sarà disponibile in Italia su FOX dal 5 giugno 2020.