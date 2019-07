Agents of S.H.I.E.L.D. 7 sarà l'ultima stagione della serie Marvel!

Marvel ha annunciato che Agents of S.H.I.E.L.D. 7 sarà l'ultima stagione della serie che verrà prodotta.

Ad annunciare la notizia è stato Jeph Loeb, a capo dei progetti destinati al piccolo schermo dello studio in una nuova intervista al sito Deadline.

La serie Agents of S.H.I.E.L.D. darà addio ai propri fan, secondo quanto dichiarato dal produttore, con una settima stagione che ha permesso agli autori di "Concedersi dei rischi più grandi, per quanto riguarda la vita e la morte". Loeb ha inoltre rivelato che la Marvel aveva intenzione di concludere lo show con il quinto ciclo di episodi, con un season finale intitolato The End, ma il network ABC ha ordinato la produzione di due ulteriori stagioni.

Jeph Loeb ha sottolineato: "Gli sceneggiatori ora potranno costruire una stagione che concluderà tutte le cose rimaste in sospeso in modo da assicurarci di arrivare a una conclusione soddisfacente per i fan, il cast, la Marvel e il network ABC".

La serie ispirata ai fumetti, con protagonista l'attore Clark Gregg nel ruolo dell'agente Phil Coulson, è stata co-creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, produttori del progetto televisivo insieme a Jeffrey Bell, Jeph Loeb e Jim Chory.

