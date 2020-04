Agents of S.H.I.E.L.D. 7: svelato il crossover con Agent Carter

È in arrivo un crossover tra Agent of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter nella stagione 7, dove vedremo il ritorno di Daniel Sousa, ufficiale della Strategic Scientific Reserve.

Agents of S.H.I.E.L.D.: Enver Gjokaj nel crossover

Un gradito ritorno per i fan Marvel sta per avvenire nella settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., come hanno dimostrato le immagini che anticipano un crossover con Agent Carter.

Un inaspettato crossover, svelato dalla nuova immagine diffusa in esclusiva da Entertainment Weekly, che vedrà Enver Gjokajj, interprete di Daniel Sousa in Agent Carter, riprendere il suo ruolo nella settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.:

"Non l'avevo previsto. Sarei stato elettrizzato in qualunque momento di tornare nei suoi panni, quindi non me l'aspettavo perché da attore pensi sempre di dover guardare al prossimo progetto. La cosa inaspettata, per me, e davvero divertente, è stata quando ci siamo resi conto che una volta che avevamo Coulson e Sousa nella stessa scena si sono rivelati molto simili tra di loro"

Agents of S.H.I.E.L.D.: una foto del crossover con Agent Carter

Sebbene Agent Carter sia andato in onda sulla stessa rete di Agent of S.H.I.E.L.D., i due show non hanno mai avuto un vero e proprio crossover al di là di un flashback nella premiére della seconda stagione di Agent of S.H.I.E.L.D. L'apparizione di Sousa in Agents of SHIELD è resa possibile dal fatto che lo show ha recentemente introdotto il viaggio nel tempo nella sua narrazione.

Infatti, nell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., Phil Coulson (Clark Gregg), Daisy (Chloe Bennet) e il loro equipaggio sono spinti indietro nel tempo e si ritrovano bloccati nel 1931 a New York City. Apparentemente, questa avventurosa avventura li porterà ad incrociare il cammino con Daniel Sousa.